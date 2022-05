'Los Bridgerton': Charithra Chandran confiesa la "lucha diaria" que ha sufrido por su color de piel

La temporada 2 de 'Los Bridgerton' algunos nuevos rostros a su elenco con el que amplió la representación racial de la que ha hecho gala el drama de época desde su estreno. Un aspecto muy positivo con el que muchas minorías han podido verse representadas en la pantalla.

Aunque 'Los Bridgerton' también han sido objeto de aquellas críticas que hablan de 'inclusión forzada', ya que supuestamente la diversidad cultural y racial no se ciñe al rigor histórico que debería tener la serie. Una de las nuevas incorporaciones en la segunda temporada fue la actriz Charithra Chandran, que interpreta a Edwina Sharma, ya tuvo que pronunciarse sobre este respecto en una entrevista a Telegraph: "La gente asume que mi éxito se debe a una cuota de diversidad", decía entonces.

Charithra Chandran es una actriz británica de ascendencia india, y en 'Los Bridgerton' también interpreta a un personaje de origen indio. Ahora la intérprete se ha abierto sobre los problemas que ha sufrido a lo largo de su vida su propia identidad, y sobre cómo los encaja después de la fama a la que le ha llevado 'Los Bridgerton'.

Simone Ashley y Charithra Chandran con el perro Newton en la temporada 2 de 'Los Bridgerton' | Netflix

"Antes de venirme a Los Ángeles, siempre he pasado mi vida ocultándome del sol, saliendo a la calle con sombreros anchos o cubierta totalmente para no ponerme más morena. Es la primera vez que salgo sin preocuparme por ello, y puedo ponerme morena y sentirme hermosa a la vez", ha comentado en una entrevista a Variety.

"Como mujer joven inmigrante lo único que podía hacer era asimilar la cultura e intentar moldearme a ella. Y eso implicaba alejarme y renegar de todo aquello que me hacía diferente", ha comentado Chandran sobre sus años en Reino Unido. También aprecia cómo esto va cambiando para personas más jóvenes que pasan por la misma situación: "Me hace muy feliz ver cómo chicas jóvenes abrazan su cultura, llevan joyas y ropa india, y me siento muy orgullosa de ellas, porque esa no fue mi realidad".

"Partimos de esa posición. A lo mejor la gente se fija en nosotras o a lo mejor no, pero estoy en este viaje junto a todas esas mujeres jóvenes, y para mí es una lucha diaria. Espero que para ellas no, pero por desgracia solo puedo suponer que sí", ha añadido Charithra Chandran.

