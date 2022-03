La temporada 2 de 'Los Bridgerton' ya se ha estrenado en Netflix y, por fin, hemos podido descubrir cómo sigue la serie tras el final de su primera entrega donde Daphney y Simon Basset, eran los protagonistas.

Ahora tenemos a tres nuevos personajes claves en la trama principal de la temporada 2 que son Anthony Bridgerton y las hermanas Edwina (Charithra Chandran) y Kate Sharma (Simone Ashley), quienes viven un tormentoso triángulo amoroso.

Ahora, Charithra Chandran ha dado una entrevista en exclusiva a 'Entertainment Weekly' donde se ha sincerado sobre uno de los aspectos más dolorosos a los que ha tenido que enfrentarse, el odio de los fans. Pero si no has visto la nueva entrega de 'Los Bridgerton' puede ser que no quieras seguir leyendo porque hay spoilers.

Charithra Chandran, Jonathan Bailey y Simone Ashley en el estreno de 'Los Bridgerton' | Getty

Y es que, muchos son los seguidores que la han criticado por considerar a su personaje como un obstáculo entre el amor de Anthony y su hermana Kate. "Ha sido difícil", afirma con rotundidad la actriz.

"Es un poco decepcionante, pero también pienso: '¿Cómo puede alguien comentar y tener emociones tan extremas sobre algo que no conoce?' No sé qué decir, como que no puedo mentir. Edwina está enamorada de Anthony en la serie. Es verdad. Tienen una conexión. Pero también, eso no significa que haya una pelea de gatas entre las hermanas. Es más complicado que eso", puntualiza.

"La realidad es que la serie de televisión tiene muchos matices", sigue explicando. "Es tan complicado y no ves una pelea de gatas entre las hermanas. Ves a Edwina siendo hostil con Kate porque ella ama más a Kate. Al final del episodio 6, ella es como que dice a Anthony, 'Eres basura y puedo hacerlo mejor, solo vete' ¿Verdad? Esa es mi reacción. Es como, 'Ya no me preocupo por ti'. Mientras que con Kate, es una situación más dolorosa porque están más cerca. Es producto del amor, no del odio", termina diciendo.

