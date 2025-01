Aubrey Plaza rompe su silencio tras la muerte de su marido, Jeff Baena, a los 47 años: "Una tragedia inimaginable"

El pasado 3 de enero fallecía el guionista y director de cine Jeff Baena a los 47 años. Su cuerpo sin vida fue encontrado en su casa de Los Angeles. Poco después se confirmó que el cineasta se había suicidado.

La noticia ha conmocionado a Hollywood y, tras unos días, su mujer la actriz Aubrey Plaza ha roto su silencio en un comunicado: "Esta es una tragedia inimaginable. Estamos profundamente agradecidos a todos los que nos han ofrecido apoyo. Por favor, respeten nuestra privacidad durante este momento", se puede leer en la nota.

Aubrey Plaza y su marido Jeff Baena | Getty Images

Jeff Baena escribió el guion de la película de I Heart Huckabees en 2004 y dirigió películas como The Little Hours y Life After Beth, ambos con su mujer como protagonista.

Aubrey y Jeff empezaron a salir en el año 2011 y se casaron en 2021.