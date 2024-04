Así ha crecido el pequeño Joe Pritchett, el hijo de Sofía Vergara en Modern Family

Modern Family finalizó en el año 2020 tras 11 temporadas convirtiéndose en una de las series más queridas de los últimos años. Los miembros del reparto se reunieron hace unos meses y se sabe que entre todos se ha forjado un vínculo muy especial lleno de admiración y cariño.

Quien también siente eso a pesar de haber comenzado a trabajar en la serie con tan solo 4 años es Jeremy Maguire, que hizo de Joe Pritchett, el hijo de los personajes de Sofía Vergara (Gloria Pritchett) y Ed O'Neil (Jay Pritchett). El joven actor ahora tiene 12 años, pero se le han hecho muchas preguntas recientemente en una entrevista y ha sorprendido la madurez con la que ha hablado sobre este trabajo a su corta edad, sobre cómo ha sido para él estar en Modern Family y todo lo que ha crecido.

"Me han dicho que tengo 30 años en el cuerpo de un niño. Me han dicho que tengo alma de persona mayor. Y yo también pienso lo mismo de mí", ha explicado Jeremy a E News.

Maguire ha escuchado atentamente todas las preguntas que le han ido haciendo y le han comentado que se parece a Leonardo Di Caprio: "No puedo creer que la gente me compare con esa leyenda. Es una locura". A esto ha añadido que no estaba tan de acuerdo con el parecido pero: "¡Tal vez algún día interprete a su hijo!".

"Cuando estás creciendo y hay una cámara frente a ti, a veces no entiendes el hecho de que esta no es tu familia real. Y eso es realmente difícil, especialmente para mí porque ya sabéis que les quiero mucho a todos. Después del final de Modern estuve muy triste porque es la única vida que he conocido", ha comentado sobre sus años en la serie.

Afortunadamente, contaba con el apoyo de su familia y en especial con el de su madre, ya que ha dicho que su "arduo trabajo y dedicación son un modelo para mí y de cómo quiero ser en el futuro". Por ello, ha querido contar qué hicieron sus padres con su último proyecto: "Se mudaron a Canadá por mí durante nueve meses. ¡Vivían en las montañas nevadas solo para que yo pudiese trabajar! Eso es genial y a veces lo doy por sentado".

Volviendo a Modern Family, ha tenido buenas palabras hacia todos los miembros del reparto. Sobre Aubrey Anderson-Emmons, que interpretó a Lily, hija de Cameron (Eric Stonestreet) y Mitchell (Jesse Tyler Ferguson) como se puede ver en el vídeo de arriba, ha dicho que se llevaba muy bien y ha explicado el motivo: "Ella no era una adulta, pero tampoco una niña". También ha compartido que le gustaba tener "un hermano mayor falso" en Rico Rodriguez, que interpretó al medio hermano de Joe, Manny.

Sus palabras también han sido para Ed y Sofía. En cuanto a su padre en la ficción ha dicho que es "el ser más sabio" que jamás haya conocido. Le trató "como a un igual". Y ha recordado que Ed decía: "'Vamos, puedes hacer esto, te están pagando por estar aquí'. Yo estaba pensando, wow, me están hablando como a un adulto". De hecho, ha confesado que le transmitió "un sentido del deber" que sigue teniendo a día de hoy.

En el caso de Sofía ha dicho que forjaron su "pequeño vínculo" y se le ha preguntado si volvería a trabajar con ella: "Por supuesto que me encantaría hacer eso. Echo de menos a todos. Echo de menos despertarme a las 5 AM, conducir hasta los Ángeles y estar allí durante horas. Hacer eso me genera pura alegría", recuerda.

El joven de 12 años ha sorprendido mucho hablando también de sus aficiones y es que ha confesado que le encanta escribir: "Es muy terapéutico. Es agradable sentir tus emociones. He escrito poemas o historias, o pequeñas cosas para guiones en las que pensé que sería divertido trabajar en el futuro". De hecho, ha dicho que los hermanos Duffer de Stranger Things hablaron con él: "Me han dicho que soy bueno escribiendo terror".

Al ser tan joven tiene que compaginar estudios y trabajo y ha contado que puede ser "muy difícil y molesto hacer malabarismos" entre el instituto y actuar, aunque ha tenido suerte de que sus profesores le apoyen: "Al final hay una sensación extra de que lo has logrado cuando terminas tus deberes y también la audición que querías enviar. Está esa sensación de que lo conseguiste".

Por último, se le ha preguntado por la idea de ser un chico "normal": "Es mejor tener una vida extraordinaria que simplemente encajar. Porque encajar, después de un tiempo, se vuelve aburrido. Llegas al punto en el que encajas pero, ¿dónde está la aventura? Así que creo que es mejor para ti simplemente destacar y vivir tu propia vida".

De esta forma, el joven Jeremy Maguire ha sorprendido demostrando que, efectivamente, es un hombre de 30 en un cuerpo de un niño de 12, ya que sus respuestas maduras y meditadas indican que el pequeño Joe Prichett ha crecido.