La Anna Sorokin real habla de '¿Quién es Anna?' y su vida tras la condena

'¿Quién es Anna?' es la nueva sensación truculenta de Netflix en forma de miniserie, pero con una historia real detrás.

Después de seguir la ficción de Shonda Rhimes protagonizada por Julia Garner todo el mundo quiere saber más de Anna Delvey, o Anna Sorokin, en la vida real.

Lo cierto es que Anna consiguió salir de prisión en febrero de 2021 tras ser condenada por numerosos casos de fraude en 2019, en libertad condicional. Sorokin volvió a la vida de lujos y excesos que siempre había tenido en Nueva York y además recibió una sustanciosa compensación de Netflix (320.000 $) por los derechos de sus historia. Sin embargo, fueron embargados para pagar sus deudas.

Pero la libertad no le duró mucho a Anna, que en marzo del mismo año fue detenida por ICE (Servicio de Control de Inmigración y Aduanas) por haber caducado su visa estadounidense, y actualmente sigue estando en su custodia. Tienes más detalles en el vídeo de arriba.

Lo que piensa Anna Sorokin de la serie sobre su vida

Pero Anna ha podido hablar de primera mano sobre su propia historia en el New York Times, donde asegura que "se siente mal por la forma en que se ha percibido su caso".

Sobre el boom de la serie '¿Quién es Anna?', Anna contesta aunque no parece querer concretar mucho sobre la ficción.

"Siento que he cambiado inmensamente debido al hecho de que se me ha expuesto a tanta gente y ver las vidas de otras personas. Incluso aunque me creía que había viajado mucho y viví en Europa, en Estados Unidos y diferentes países, estaba muy protegida. Habiendo estado en prisión y haber pasado por el sistema judicial, me ha expuesto a un tipo de persona completamente diferente, y mis problemas de antes parece ridículos, simplemente", reconoce.

Sobre su detención por Inmigración seis semanas después de ser puesta en libertad, apunta: "Me quedé en shock cuando me arrestaron. Sabía que era una posibilidad, pero nada había cambiado mis circunstancias antes de esas seis semanas. Así que es desconcertante, ¿por qué no arrestarme nada más salir de la cárcel? No es que me estuviera escondiendo", declara.

Sorokin también se sincera sobre la celda en la que está detenida actualmente, y asegura que es "tan austera como puede". "Es bastante deprimente, tengo un montón de papeleo legal. Tengo muchos libros, sobre todo libros. Y algunos frutos secos de snack", cuenta.

Anna también termina revelando que está trabajando en "muchos proyectos" incluyendo un libro sobre su tiempo en prisión y también un podcast.

