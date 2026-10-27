ESTRENA NADIE QUIERE ESTO 3
Adam Brody confiesa de lo que se arrepiente en su pedida de mano a Leighton Meester tras 12 años casados
Si hay algo más fantasioso que ver a Seth y Blair casados en la vida real, es saber un poco más por fin de la relación de Adam Brody y Leighton Meester, que siempre han sido tan reservados.
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Adam Brody tiene una espinita clavada con su pedida de mano a Leighton Meester. El protagonista de Nadie quiere esto ha reconocido que podría habérselo currado un poco más cuando le pidió matrimonio a su mujer y que, echando la vista atrás, cree que ella se merecía algo mejor.
El actor, de 46 años, le pidió matrimonio a la estrella de Gossip Girl, de 40, en 2013, y apenas unos meses después ya estaban casados. Su historia de amor avanzó a toda velocidad mientras el mundo se enamoraba de ver a Seth Cohen (de The O.C.) y Blair Waldorf en la vida real, pero parece que las prisas también se notaron en la 'proposal'.
En el podcast Armchair Expert de Dax Shepard, que los protagonistas de Nadie quiere esto han hecho en grupo para promocionar la temporada 3, Brody ha recordado aquel momento y ha admitido que no fue tan romántico como debería. "Me voy a ahorrar los detalles, pero os aseguro que no fue tan romántica como debería haber sido", ha confesado.
Según ha explicado, lo único especial de la pedida fue lo rápido que decidió dar el paso. "Le pedí matrimonio bastante pronto en nuestra relación y nos casamos enseguida. Pero, aparte de eso, fue bastante mundana", ha reconocido.
Ahora, con el paso de los años, el actor se da cuenta de que aquel momento también se convertiría en una historia que contarían durante toda la vida. Y tiene claro que podría haber hecho un esfuerzo extra. "Me arrepiento un poco. Ella se merecía algo mejor", ha admitido con sinceridad.
Aun así, parece que no hay nada de lo que preocuparse en su historia de amor. Adam Brody y Leighton Meester llevan 12 años casados y tienen dos hijos en común, una niña de 11 años y un niño de 6. Puede que la pedida no fuese de película, pero su relación sigue viento en popa y nos encanta verlo.
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