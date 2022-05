Cada vez son más las estrellas que no esconden si sufren algún tipo de problema de salud, compartiéndolo con sus fans para visibilizarlo. Ahora, lo ha hecho la actriz de 'Los Bridgerton', Ruby Barker, quien ha hablado de ello a través de sus redes sociales desde el hospital.

La intérprete de 25 años ha dado vida a Marina Thompson, a quien pudimos ver enamorarse de Colin Bridgerton. Sin embargo, finalmente no se casó con él por estar embarazada, tal y como reveló su prima Penelope Featherington como Lady Whistledown. Aunque el futuro en los libros es dramático para la joven, su destino en la serie ha sido diferente y hemos podido verla en la segunda temporada habiendo aceptado su nueva vida.

No obstante, Barker tiene otras prioridades tras desvelar que sufre problemas de salud mental por los que está hospitalizada: "Solo quiero ser honesta con todos, he estado sufriendo. Estoy en el hospital en este momento, me darán el alta pronto y, con suerte, podré continuar con mi vida y mientras me tomo un pequeño descanso".

La actriz lo ha anunciado a través de un vídeo en Instagram, en el que ha dicho que estuvo "muy mal durante mucho tiempo". No es la única actriz de 'Los Bridgerton' que ha abogado por visibilizar la salud mental, también lo hizo su compañera Simone Ashley, Kate Sharma en la serie, que contó el oscuro momento vital que sufría antes de la serie como puedes ver en el vídeo de arriba.

"Y quiero animar a los demás. Si están luchando, por favor háganse un favor. Tomad un descanso, dejad de ser tan duros con vosotros mismos", ha aconsejado a sus seguidores. "La gente siempre me decía que no fuera tan duro conmigo misma, y realmente nunca supe lo que eso significaba", reflexionó.

A pesar de que no ha trascendido su diagnóstico específico, Ruby ha querido agradecer a Shonda Rhimes, productora de la serie de Netflix, por "darle una oportunidad y por salvarme". También lo hizo anteriormente en una entrevista con el Daily Mail por aplicar tanta diversidad a 'Los Bridgerton', ya que, de lo contrario, jamás podría haber interpretado a una aristócrata de la época siendo negra.

"No puedo esperar para cumplir con todos mis compromisos y tener una buena carrera y una buena vida", siguió explicando en su vídeo sobre su futuro.

Seguro que te interesa:

'Los Bridgerton': Nicola Coughlan, "asustada" por rodar las escenas sexuales de la temporada 3: "No quiero hacerlo"