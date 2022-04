'Los Bridgerton' continúa siendo un fenómeno y su temporada 2 lo ha confirmado rompiendo de nuevos récords en Netflix.

Como ya ha acostumbrado a los fans, la serie de Shonda Rhimes continuará contando las historias de los diferentes hermanos de la familia del Vizconde, y si siguen el orden de los libros el siguiente será Benedict Bridgerton.

El hermano, que ya se ha ganado muchos fans con su personalidad más abierta y sus incursiones en el mundo del arte y la noche, está interpretado por Luke Thompson.

El actor se ha sincerado en Entertainment Weekly sobre las especulaciones que circulan sobre su personaje y su sexualidad. Muchos fans tienen la esperanza de que Benedict sea el hermano con representación LGTBIQ+, aunque no se sabe nada en claro.

"Benedict es muy abierto y tiene una fluidez encantadora en general, y eso es muy, muy, muy divertido de interpretar porque podría ir hacia cualquier cosa", asegura Thompson.

"Lo que diría es que solo estamos empezando y la gente se emociona y quieren que se explore todo en las primeras temporadas y todos los recovecos de la sexualidad y el género. Obviamente, es una forma de hacerlo, así que ya veremos qué pasa con Benedict, aún hay mucho espacio para que explore todo tipo de cosas", añade.

En cuanto a la posibilidad de que la sexualidad de Benedict se explore en otra dirección a los libros, se sincera: "No suelo esperar demasiado porque el trabajo de un actor es meterse por completo en la piel del personaje. Si tuviera una opinión con eso, sería con un pie dentro y un pie fuera. Es muy importante para mí estar con los dos pies dentro, y que el guionsita sea un poco como un dios en el sentido de que controlan tu destino".

"Yo necesito embarcarme en el viaje en el que me ponen. Ciertamente me gustaría que siguiera así porque es una cualidad encantadora, esa fluidez y mente abierta, pero más allá de eso, no lo sé", reconoce.

Parece que los fans tendrán que esperar para ver los caminos que toma su historia. De todas formas aún no es seguro que la suya sea la historia protagonista de la temporada 3, también podría ser la de Colin y Penelope...

