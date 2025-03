Un actor de Friends revela el "ambiente tóxico" del set y el racismo que sufrió en la serie: "No había libertad"

Friends ha sido una de las comedias más exitosas y queridas a nivel mundial, conquistando a generaciones de espectadores y logrando que los fans se encariñaran con sus icónicos personajes. Sin embargo, detrás de cámaras, parece que el ambiente no siempre fue tan amigable, o eso ha expuesto uno de sus actores, quien ha hablado sobre su terrible experiencia dentro de la serie.

Stephen Park interpretó a un compañero de trabajo de Chandler durante algunos episodios de la serie y, ahora, ha decidido exponer cómo era realmente el ambiente en el set de rodaje y cómo se sintió al respecto.

Matthew Perry, Matt LeBlanc y Stephen Park en Friends | NBC

"En ese momento, sentí que era un ambiente un tanto tóxico", explica Park durante una entrevista en el podcast Pod Meets World. Pero el actor también ha denunciado comentarios racistas durante la grabación. "James Hong era el actor que también estaba en el episodio conmigo, y (el director asistente) lo estaba llamando al set y básicamente le decía: '¿Dónde diablos está el chico oriental? Traigan al chico oriental'", expone.

Park continúa diciendo que "no es la primera vez que sucede, pero este es el ambiente en el que esto era lo normal en Hollywood en 1997, supongo que lo fue. Y nadie sintió la necesidad de corregirlo o decir nada al respecto. Así que es un comportamiento normal".

Ante esta situación que estaba viviendo, el actor cuenta que decidió ponerse en contacto con el Sindicato de Actores de Cine para hablar sobre lo sucedido, pero el representante con el que habló solo le sugirió que escribiera un artículo para el Los Ángeles Times. Haciendo caso de lo que le habían aconsejado, escribió una "declaración de misión" y la envió al periódico. Según explica el actor, ese escrito nunca vio la luz.

Después de que la prensa y el sindicato no atendiesen su petición de la forma esperada, Park decidió hacerlo por su cuenta y envió su declaración a todos los que estaban en su lista de correo electrónico. Según ha contado, la carta "se volvió viral antes de que viral fuera siquiera una palabra".

"Me había vuelto tan consciente de la raza y estaba tan enfadado que veía todo a través de esa lente", confiesa. "Sentía que no había libertad. No sentía ninguna libertad. Entonces, no tenía idea de qué iba a hacer, pero simplemente decidí abandonar. Les dije a todos: No voy a actuar más'".

A pesar de su drástica decisión, el actor volvió a ponerse frente a las cámaras y a día de hoy le podemos ver en proyectos como Mickey 17 junto a Robert Pattinson, que llega a los cines este 7 de marzo.