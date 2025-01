El mensaje oculto de Matthew Perry que Lisa Kudrow ha descubierto 20 años después y le dejó en este objeto de Friends

Friends acabó en el año 2004 después de 10 temporadas y un enorme éxito sin precedentes. Entonces Matthew Perry regaló a Lisa Kudrow un objeto del set, una caja de galletas con forma de reloj, pero lo que no sabía la actriz es que dentro el actor de Chandler Bing le había dejado una nota.

Mensaje que ha descubierto recientemente, 20 años después del final de la serie. La misma Lisa Kudrow lo ha contado en su visita a The Drew Barrymore Show.

"Matthew me lo regaló al final de nuestro último episodio", explica. "Hace poco encontré la nota que él había dejado dentro para mí. No había abierto la caja de galletas ni mirado dentro, pero sí, Matthew lo hizo. Había una nota y me olvidé de ella. Ponía: El momento lo es todo".

Sin duda, un mensaje que ahora cobra mucha importancia ya que, desgraciadamente, Matthew no ya no está debido a que falleció en octubre de 2023 tras consumir ketamina.

La ya famosa caja de galletas es un elemento importante del episodio 21 de la T8, El de la clase de cocina, donde Phoebe ensaya con Chandler una entrevista de trabajo para evitar terminar las frases con sus típicas coletillas y chistes.