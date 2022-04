Liza Minnelli protagonizó junto a Lady Gaga uno de los momentos más emotivos de la noche de los Oscar, aunque su aparición se vio empañada, como todo lo demás, por el famoso bofetón de Will Smith que le ha llevado a estar vetado en la Academia.

Fueron muchos los que se alegraron de ver a Minnelli, de 76 años, en el escenario para presentar el Oscar a Mejor Película. Sin embargo, como ha revelado ahora su amigo de varias décadas Michael Feinstein, lo que le hicieron a la actriz fue "sabotaje".

Al parecer Liza solo accedió a aparecer en la gala si podía aparecer sentada en una silla de director de cine, pero esto cambió en el último momento, según cuenta en The Jess Cagle Show en Sirius XM.

"Sabes, todo aquello fue, a ella la sabotearon. Es usar una palabra terrible, pero ella solo aceptó salir en los Oscar si podía estar en una silla de director, porque ha estado teniendo problemas de espalda", revela Feinstein.

"Y dijo, 'no quiero que la gente me vea cojeando. Quiero que se me vea bien. No quiero que la gente se preocupe por mí'. Y entonces, literalmente cinco minutos antes de salir, estaba sentada en la silla, y supongo que todos estaban afectados por todo lo que había pasado, y el jefe de escenario dijo, 'bueno, tiene que estar en una silla de ruedas'. Y Liza se negó: 'No, no me pondré en una silla de ruedas delante de todo el mundo. No lo haré. Me niego a hacer esto'", relata su amigo.

"Y le dijeron, 'es esto o nada'", añade. Entonces cuenta que él mismo le pregunto a Liza qué quería hacer, que en el calor del momento finalmente accedió.

"Estaba tan conmocionada que la dejaron desconcertada. Estaba nerviosa. Quiero decir, la hizo parecer que estaba como ida. Y ella estaba tan conmocionada entonces que lo estaba. ¿Te imaginas que de repente te fuercen a que te vean millones de personas de una forma que no quieres que te vean? Eso es lo que le pasó a ella", afirma tajante.

Michael también cuenta que la estrella quedó "muy decepcionada" y lamenta que es "una pena" que ocurriera de esa forma.

