El emotivo homenaje a Rob Reiner en los Globos de Oro tras su asesinato y el de su mujer

La muerte de Rob Reiner y su mujer Michelle Singer sobrecogió a Hollywood el pasado diciembre. Ambos fueron asesinados, presuntamente, por su hijo mediano Nick; quien fue detenido poco después de los hechos.

Durante la gala de los Globos de Oro, el director fue homenajeado de forma muy sutil. Ocurría en los últimos instantes de la ceremonia, cuando la presentadora Nikki Glaser se estaba despidiendo de la audiencia.

Nikki Glaser en los Globos de Oro | Gtres

"Bueno, así ha sido nuestro show", comentaba la humorista: "Este ha llegado a 11".

Estas palabras son una referencia a la primera película dirigida por Reiner en 1984, This is Spinal Tap. En ella, el grupo de música homónimo a la cinta utiliza un amplificador que llega al volumen 11, superando el límite de 10.

Un emotivo gesto que demuestra el enorme cariño que la industria del cine sigue guardando para el director, dedicándole así el final de toda una gala de las dimensiones de los Globos de Oro.

Rob Reiner | antena3.com

"Gracias a todos por una noche increíble y espero que hayamos encontrado el límite entre lo inteligente y lo estúpido. Un buen Chalamet para todos. ¡Buenas noches!", concluye Glaser antes de que la pantalla fuera a negro.

Se trata de uno de los muchos homenajes que está recibiendo Rob Reiner y, con los Oscar a la vuelta de la esquina, es muy probable que su nombre siga resonando en los acontecimientos más especiales de Hollywood.