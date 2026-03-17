El percance de Gwyneth Paltrow con su arriesgado look que casi la deja al descubierto

Gwyneth Paltrow ha acaparado todas las miradas durante la gala de Los Oscar 2026 no solo por su estilismo, sino por un incidente que rápidamente se ha hecho viral. La actriz, de 53 años, ha acudido a la gala celebrada en el Dolby Theatre de Los Ángeles con un arriesgado vestido blanco con aberturas transparentes a ambos lados que no ha pasado desapercibido.

El momento más comentado ha llegado cuando la actriz ha sido captada en vídeo mientras bajaba unas escaleras dentro del recinto. Para evitar tropezar, Paltrow ha levantado ligeramente el vestido, dejando al descubierto más piel de lo previsto debido al diseño del atuendo, lo que ha generado una oleada de reacciones en redes sociales.

A pesar del percance, la actriz ha continuado su camino sin mostrar incomodidad, manteniendo la compostura mientras era guiada entre el público del teatro. El clip no ha tardado en difundirse en plataformas como X, donde miles de usuarios comentaron la escena.

Las reacciones han sido inmediatas y divididas: "¡Menuda pesadilla en la alfombra roja!", ha escrito un usuario. Otro ha comentado: "¡Dios mío! ¡Qué incómodo!", mientras que algunos se preguntaban: "¿Se le ha roto el vestido?".

Sin embargo, también hay quienes defendieron a la actriz, restando importancia al incidente: "Se ve ideal, son cosas que pasan. Yo no he visto nada", ha opinado otro usuario en redes.

Más allá del momento viral, Paltrow también ha tenido presencia sobre el escenario durante la gala, donde ha participado en la entrega del premio a Mejor Reparto, que finalmente ha sido para Una batalla tras otra.

Entre su arriesgado look y el inesperado fallo de vestuario, Gwyneth Paltrow ha terminado protagonizando uno de los momentos más comentados de los Oscar 2026, demostrando una vez más cómo cualquier detalle puede convertirse en viral en la gran noche de Hollywood.