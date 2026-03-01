40 EDICIÓN
Miriam Garlo reivindica a las personas sordas tras ganar el Goya a Mejor Actriz Revelación por Sorda: "Tenemos una voz propia"
Miriam Garlo se ha llevado el Premio Goya a Mejor Actriz Revelación por Sorda. Un sueño cumplido que ha aprovechado para reivindicar a las personas sordas y su "voz propia".
Miriam Garlo, que perdió la audición cuando era una niña, ha logrado este domingo ganar el Goya a Mejor Actriz Revelación por su papel en Sorda.
"Quiero compartir este premio con todas las personas con discapacidad, especialmente con las mujeres sordas, porque a la violencia obstétrica se le une la violencia de la invisibilidad. Sin comunicación somos muebles, sin comunicación no hay respeto, sin respeto somos un fracaso como sociedad", ha asegurado la actriz que ha agradecido a su hermana Eva Libertad la oportunidad. "Tu sensibilidad me protege", ha subrayado.
Miriam Garlo ha reivindicado que "ningún ser humano es invisible", ni "ninguna persona sorda es muda". "Somos sordos tenemos identidad propia y tenemos una voz propia, aunque no siempre sea oral", ha señalado. Además, Garlo ha apelado por el "no a los genocidios, el no a feminicidios y sí al arte". "Viva la lengua de signos y viva el cine accesible", ha indicado.
Por último, la actriz ha confesado que Sorda es un sueño cumplido y ha agradecido a su compañero de reparto, y también galardona con el Goya a Mejor Actor de Reparto, por ser el "marido ideal" de su personaje. "Gracias a mi madre y a mi padre porque nos han animado a que el arte sea nuestro forma de vida", ha sentenciado.
