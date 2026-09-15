Megan Stalter revoluciona los Emmy 2026 con su look de estatuilla: Estaba nominada por Hacks

Las galas de premios suelen estar marcadas por el protocolo y la búsqueda del glamour, pero la actriz Megan Stalter ha roto todas las reglas en la 78ª edición de los Premios Emmy.

Mientras todas las miradas se centraban en estilismos de alta costura como el vestido joya de Prada de Zendaya, la actriz de Hacks se convirtió en el fenómeno viral de la noche con el look más surrealista de la jornada.

Nominada por primera vez en la categoría de Mejor actriz de reparto en una serie de comedia por su papel en Hacks (galardón que finalmente fue a parar a manos de Kate O'Flynn por La maldición de Widow’s Bay), Stalter desfiló por el photocall junto a su coprotagonista Paul W. Downs completamente pintada de dorado de pies a cabeza.

La intérprete combinó la pintura corporal con un conjunto de ropa interior de tono metalizado, un cinturón ancho dorado, unas grandes alas al estilo Victoria's Secret y la característica esfera o átomo portátil que sostiene la estatuilla oficial.

Megan Stalter vestida de estatuilla de los Emmy en los premios 2026 | Gtres

Lejos de tratarse de una simple ocurrencia, su estilista Kat Typaldos explicó que el llamativo concepto llevó el method dressing (vestuario de método) a otro nivel al inspirarse directamente en uno de los diseños más icónicos de Gianni Versace.

La pieza original la lució la supermodelo Christy Turlington en 1992 durante la gala benéfica Rock N' Rule de amfAR. Para adaptar la creación de dos piezas, Typaldos reunió joyas de todas las procedencias, combinando piezas traídas desde Grecia con archivos históricos de Versace e incluso accesorios adquiridos en puestos de venta callejeros.

No es la primera vez que la estrella de Hacks sorprende así en una gran cita de la industria cinematográfica y televisiva. En los Critics Choice Awards celebrados a principios de este mismo año, Stalter y Paul W. Downs ya acapararon los focos de la prensa internacional al aparecer caracterizados con los comentados conjuntos de color naranja que popularizaron Timothée Chalamet y Kylie Jenner.