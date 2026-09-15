El emotivo recuerdo de Macaulay Culkin, Annie Murphy y Dan Levy a Catherine O'Hara en los Emmy: "Era la madre de todos"

Los Premios Emmy se han celebrado este 14 de septiembre donde The Pitt o La maldición de Widow's Bay han sido las grandes triunfadoras de la noche.

Muchas son las grandes figuras que hemos perdido este año como es el caso de Rob Reiner o más recientemente Dolly Parton. Pero una de las más sentidas fue la de la actriz Catherine O'Hara, fallecida el pasado 30 de enero.

Por ello, sus tres hijos en la ficción, Macaulay Culkin en Solo en Casa o Annie Murphy y Dan Levy en Schitt's Creek se han reunido sobre el escenario para honrar su memoria.

Los tres actores se abrazaron antes de salir en un vídeo que hemos podido ver en las redes sociales de los premios. Para después tener unas palabras cada uno.

"La recordamos como la madre olvidadiza, ¿verdad? Pero yo nunca la olvidaré", empezó diciendo Macaulay. "Ella era mi madre en la película Home Alone (Solo en casa) y la madre de todos. Por cierto, llamad a vuestras madres".

"Como una buena madre, siempre estaba presente cuando se lo pedía. Porque así era Catherine. Eso era lo que hacía. Siempre estaba ahí, y esto es lo mejor que podemos hacer por ella esta noche. Estamos aquí para apoyarla. Puede que me haya olvidado —dos veces—, pero siempre la recordaremos", dijo Culkin en un discurso en el que se le vio visiblemente emocionado y con voz entrecortada.

"La risa de Catherine era un 'sí, y 'constante", dijo Murphy, "Invitaba a cualquiera que la escuchara a unirse y contagiarse de su alegría, y ella transmitía esa alegría a todas partes".

"La mayor lección que aprendí de Catherine, tanto en lo personal como en lo profesional, fue decir siempre que sí", añadió Levy. "Dile que sí a sus instintos, a todos ellos, por muy radicales que parezcan a veces; ella te lleva mucha ventaja y aprenderás a alcanzarla".