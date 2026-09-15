Jean Smart hace historia con Hacks: la primera mujer en ganar un Emmy por cada temporada de una serie

La actriz Jean Smart se coronó este lunes como la primera intérprete femenina en alzarse con un premio a mejor actriz por cada temporada de la serie de comedia Hacks.

Su discurso, como no podía ser de otra manera, estuvo cargado de humor:

"Que se queden solo los hombres de pie. Las chicas podéis sentaros. Lo digo en serio. No, en serio. Cada vez que pasa esto, pienso en las chicas que estarán en plan: 'Acabo de ponerme cómoda. ¿Por qué tenía que...? Dios mío'.

Llevas la faja, el corsé, la cinta adhesiva y esos zapatos que te están destrozando los dedos de los pies. Y estás pensando: 'Dios mío, tampoco es tan buena'. Y te has levantado solo porque es mayor. Pero bueno, gracias".

La actriz se impuso frente a otras estrellas de Hollywood como Lisa Kudrow (The Comeback), Elle Fanning (Margo tiene problemas de dinero), Ayo Edebiri (The Bear) y Quinta Brunson (Colegio Abbott).

Se trata del octavo Emmy que recibe a lo largo de su carrera y el quinto por su interpretación como la diva de la comedia Deborah Vance en la serie de HBO Hacks, que alcanzó su final el pasado 28 de mayo.

La comedia gira en torno a Vance, una leyenda de la comedia en Las Vegas que trata de mantener su relevancia en la industria mientras el director del casino donde actúa intenta reducir las fechas de sus actuaciones.

Para revitalizar y conectar con un público más joven, se ve obligada a contratar a Ava Daniels (Hannah Einbinder), una joven y ambiciosa escritora de comedia que ha sido "cancelada" y marginada por la industria tras publicar un tuit polémico y desatinado.

La serie rompió este año el récord al convertirse en la comedia más nominada en la historia de los Emmy, con 24 nominaciones.

Los galardones de la 78º edición de los Emmy, considerados los premios más importantes de la televisión, se entregan en una gala que se está celebrando en el teatro Peacock de Los Ángeles.