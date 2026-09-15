La aparición sorpresa de Taylor Swift en los Emmy llena de bromas a sí misma con el cast de Ley y Orden

Los Premios Emmy han celebrado un año más lo mejor de la televisión y una de sus grandes estrellas, Mariska Hargitay, ha sido la presentadora.

La legendaria estrella de Ley y Orden ha participado en varios sketches que se emiten durante la gala, y que tradicionalmente cuentan con otros actores y muchos de los nominados para piezas en clave de humor.

Pero el que más ha sorprendido ha sido el mini capítulo de Ley y Orden que el cast ha grabado junto a Taylor Swift. La magnate del pop tiene un gato llamado Olivia Benson, lo que deja muy claro lo fan que es de Mariska y de la serie. ¡Y el gato hace una parición con la Olivia real!

Durante el clip, el equipo policial tiene que seguir las 'pistas' para averiguar si Taylor estará o no en la ceremonia de los Emmy, mientras ella misma opina analizando el comportamiento de la estrella y broma con que todo es una pista para las Swifties. Eso sí, también deja un enigmático mensaje que sin duda estarán intentando codificar ahora mismo.

Puedes verlo completo en el vídeo de arriba.

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