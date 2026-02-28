Karla Sofía Gascón, Alexia Putellas o Antonia San Juan, entre quienes entregarán los Goya 2026

La actriz Karla Sofía Gascón, la futbolista Alexia Putellas, el cineasta Rodrigo Sorogoyen o el actor Eduard Fernández serán algunas de las figuras que entregarán 'cabezones' en la 40 edición de los Premios Goya, que conducirán Luis Tosar y Rigoberta Bandini este 28 de febrero en el Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB).

Premios Goya estatuilla | Getty

Según ha informado la Academia del Cine, más de 60 profesionales estarán la noche del 28 de febrero para entregar los galardones, y tendrá protagonismo el talento catalán. Entre los entregadores destaca Karla Sofía Gascón, quien el año pasado no acudió a la gala de los Goya en Granada, pese a que la película en la que participaba, Emilia Pérez, estaba nominada a Mejor Película Europea.

La actriz no acudió porque la nominación de Emilia Pérez "no es un premio que recojan los actores y sí los productores", tal y como aseguraron a Europa Press el pasado año fuentes cercanas a la productora. La decisión, según estas fuentes, fue una decisión que se tomó "entre todos" y defendían que "es lo mejor" para la tranquilidad y salud de la actriz.

En los días previos a los Goya de 2025, Karla Sofía Gascón recibió múltiples críticas tras salir a la luz sus antiguos tuits con contenido racista y ofensivo, incluso contra Hollywood. La Academia de Cine de Estados Unidos la nominó al Oscar por su papel en Emilia Pérez. Asimismo, Karla Sofía Gascón fue apartada de la campaña a los Oscar por parte de Netflix.

Karla Sofía Gascón | EFE

Entre los profesionales que entregarán los premios figuran las actrices Rossy de Palma, Laia Costa, Mónica Randall, Laia Marull, Victoria Luengo, Antonia San Juan, Anna Castillo, Ivana Baquero, Laura Weissmahr, Leonor Watling, Vicky Peña y Toni Acosta, entre muchas otras.

También se subirán al escenario a entregar premios, entre otros, los actores Diego Luna, Eduard Fernández, Miki Esparbé, Arturo Valls, Enric Auquer, y los cineastas J. A. Bayona, Ángeles González-Sinde, Rodrigo Sorogoyen, Marcel Barrena y Arantxa Echevarría.

Todos estos rostros se darán cita en el Auditori CCIB, con una capacidad de 3.084 butacas y un escenario de 420 metros cuadrados, uno de los mayores para conciertos en espacios cerrados de Europa.

El escenario de 30 metros de largo, 14 de ancho y 14 de alto tendrá una reconfiguración integral, con una propuesta visual que será una de las intervenciones técnicas más destacadas hasta ahora en el recinto.