Antonio Banderas se queja de que la gala de los Goya fue "muy larga" y se niega a opinar de Karla Sofía Gascón

Fiel en su apoyo al cine español y convertido desde hace décadas en nuestro actor más querido e internacional, Antonio Banderas ha sido uno de los grandes protagonistas de la 39 edición de los Premios Goya que se han celebrado este sábado en Granada.

Ante la llamativa ausencia de Penélope Cruz -con gripe- y Pedro Almodóvar -al sufrir un accidente doméstico sin importancia el viernes-, el glamour de Hollywood estuvo representado por el malagueño, que precisamente fue el encargado de entregar el Goya Internacional a Richard Gere, presumiendo una vez más de la gran amistad que mantienen desde hace años y de la que han hecho gala en varias ocasiones desde que el protagonista de Pretty Woman se instaló en Madrid con su mujer Alejandra Gere y sus hijos Alexander y James.

Richard Gere, recibe el premio Goya Internacional 2025 de manos de Antonio Banderas | Efe

De regreso a Madrid para reencontrarse con Nicole Kimpel -que tampoco estuvo en la gran fiesta del cine español aunque no ha trascendido el motivo- Antonio ha hecho gala de su simpatía ante las cámaras y, confirmando que la gala fue "emotiva", ha reconocido que también le pareció "muy larga", dejando entrever que de poder elegir la hubiese preferido más corta.

Visiblemente cansado ya que la gala se alargó hasta altas horas de la madrugada, el actor ha preferido no pronunciarse sobre la ausencia de Karla Sofía Gascón, que no acudió a la los Goya para no perjudicar a la película por la que está nominada al Oscar a Mejor Actriz, Emilia Pérez, que el sábado se alzó con el premio de la Academia de Cine a Mejor Película Europea.

"Nada", ha zanjado Banderas sobre el tema, evitando así revelar si está a favor o en contra de la actriz de Alcobendas ante su cancelación cultural tras la salida a la luz de sus tuits de tinte xenófobo y racista.