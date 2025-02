Karla Sofía Gascón no asistirá a los Premios Goya como representante de Emilia Pérez

Tras haber sido apartada de la campaña de Emilia Pérez por los Oscar, donde Karla Sofía Gascón está nominada al premio a la mejor actriz, según las últimas informaciones Karla no ha sido invitada a los Premios Goya, donde la película opta al galardón a la mejor película europea.

La actriz, que desde que salieran a la luz antiguos tuits suyos de contenido racista y ofensivo ha recibido una oleada de críticas, denunciaba que se le quiere "aplicar el 'cancel culture'".

"Durante años, me entregué en cuerpo y alma a La Familia Emilia Pérez. Como siempre lo hago con todo lo que amo y en lo que creo", decía en un texto compartido por Gascón a través de su cuenta de Instagram, donde lanzaba una pregunta abierta de qué debe hacer ahora.

Karla Sofía Gascón en Emilia Pérez | Pathé Films

Apartada de los premios

El comunicado de la intérprete llegaba después de que The Hollywood Reporter informase de que Gascón no volaría a Los Ángeles para asistir a los eventos de promoción de Emilia Pérez programados durante la temporada de premios ni tampoco a diversas galas en las que está nominada como los Critics Choice Awards. Además, diversos medios españoles han confirmado que la productora de la película no había invitado a la actriz a los Premios Goya, que se celebrarán en Granada este sábado 8 de febrero.

Cabe recordar además que, tal y como apuntaba el medio estadounidense, existe cierta tensión entre Gascón y Netflix, la distribuidora de Emilia Pérez en Estados Unidos, Canadá y Reino Unido, ya que en los últimos días, la intérprete ha estado escribiendo regularmente en redes sociales y ofreciendo entrevistas sin consultar ni coordinarse con la plataforma, razón por la cual esta no tendría mucho interés en facilitar su asistencia a los encuentros restantes de la temporada de premios, brindándole las cortesías habituales como transporte y alojamiento.

Con todo, la actriz ya ha sido eliminada de los correos electrónicos de índole promocional y anuncios, carteles, vallas publicitarias y demás materiales que promocionan la película de cara a los premios. Es de esperar que la campaña en la carrera para los Oscar de Emilia Pérez comience ahora a centrarse en otros miembros del reparto y no tanto en ella, como venía ocurriendo.

A pesar de la polémica, la cinta de Audiard sigue cosechando victorias. Así, Zoe Saldaña se ha llevado el galardón a mejor actriz de reparto del Círculo de Críticos de Cine de Londres, donde hizo referencia de forma indirecta a la controversia que está rodeando a su compañera de reparto. "No tenía nada preparado, chicos. No me esperaba esto, y menos ahora. Estoy muy agradecida", aseguró al recoger el reconocimiento.