Durante años, la relación entre Will Smith y Janet Hubert, la que fuera la primera tía Viv en 'El Príncipe de Bel Air', era nula y públicamente se atacaron el uno al otro. La actriz llegó a dedicarle unas duras palabras allá por el 2011: "Nunca volveré a trabajar con un gilip*llas como Will Smith. Todavía es un ególatra y no ha madurado nada".

Pero en 2020, cuando el reparto de la mítica serie se reunió 30 años después de su inicio, Will Smith perdonó públicamente a Janet Hubert en un emotivo reencuentro. La actriz explicó el desencuentro público entre ambos, echándole la culpa a los directivos de la cadena donde se emitía, la NBC. La reconciliación se selló con el "sigues siendo mi tía Viv" que le dijo Smith.

Así, tras el terremoto producido por el bofetón del actor a Chris Rock en los Oscar, la intérprete no ha dudado en defender al que fuera su sobrino ficticio. En su cuenta de Instagram, Hubert ha reaccionado al Oscar de Mejor Actor cosechado por 'El método Williams'.

"¡Muy orgullosa de ti! Sí, hay tanto que uno puede tomar... Que a veces tienes que devolver la bofetada. Celebra la victoria. No importa nada más. Ambas acciones fueron incorrectas, pero Chris no tuvo que haberlo dicho. Lo conocí una vez y fue suficiente para mí. Muy mezquino", escribió en su perfil adjuntando una fotografía del discurso de Smith en la recogida de su premio, que más tarde ha borrado de su cuenta. Sin embargo, en Twitter ha publicado algo similar:

A la vez que defendió al actor con el que una vez se llevó mal, Hubert criticó duramente a Chris Rock. Sin embargo, en las vísperas de los Oscar 2016, aquellos que presentó Chris Rock y que se burló de la postura de Jada Pinkett por su intento de saboteo, la actriz escribió en Facebook un mensaje que apoyaba las palabras del cómico.

"Cuando pregunté a Smith hace muchos años que también alzase su voz con nosotros por los sueldos, él no lo hizo", criticó. Por su parte, el humorista señaló a Smith diciendo que "Jada está loca porque su hombre, Will, no fue nominado. Lo entiendo. Tampoco es justo que a Will le pagaran 20 millones de dólares por 'Wild Wild West'".

Ahora, el Oscar de Will Smith está en entredicho a la espera de las acciones que tome la Academia que condenó la violencia y por la que que el propio actor se ha encargado de pedir disculpas tal y como puedes ver en el vídeo de arriba.

Seguro que te interesa

El pasado de Will Smith, Jada Pinkett y Chris Rock: La enemistad que explicaría el bofetón de los Oscar 2022