Ariana Grande, conmovida tras ser nominada por segunda vez a los Globos de Oro por su Glinda en Wicked: "No tengo palabras"
Ariana Grande ha sido una de las nominadas en los Globos de Oro 2026 por su interpretación de Glinda en Wicked: For Good. La actriz ha mandado un mensaje lleno de amor y emoción.
Los Globos de Oro se celebrarán el próximo 11 de enero y ya hemos conocido las nominaciones a los premios de cine y televisión. Una de las películas más nominadas ha sido Wicked: Parte II con 5 nominaciones en total.
Una de ellas ha sido Ariana Grande a Mejor Actriz de Reparto por su papel de Glinda en el musical. Un honor que ha recibido por segundo año consecutivo y por el mismo papel.
Por ello, la actriz ha escrito un mensaje a través de Instagram Stories donde dice: "Muchísimas gracias @goldenglobes por este tremendo honor y por reconocer esta actuación por segunda vez. Estoy tan conmovida y agradecida, de verdad que no tengo palabras".
En esta ocasión, Ariana compite contra las actrices: Emily Blunt (The Smashing Machine), Elle Fanning (Sentimental Value), Inga Ibsdotter Lilleaas (Sentimental Value), Amy Madigan (Weapons) y Teyana Taylor (One Battle After Another).
Cynthia Erivo, quien encarna a Elphaba en Wicked: For Good, también ha recibido una nueva nominación a Mejor Actuación de una Actriz en una Película - Musical o Comedia por su actuación en la secuela.
Y Ariana también ha tenido unas palabras para su compañera: "Felicidades a mi brillante amiga Cynthia Erivo".
