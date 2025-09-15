77 EDICIÓN
Premios Emmy 2025: Lista completa de ganadores
La comedia The Studio lideró la 77 edición de los Premios Emmy con 13 galardones seguidos por Severanceor y The Pitt en drama y Adolescencia como Miniserie.
La 77 edición de los premios Emmy ha tenido lugar en el teatro Peacock de Los Ángeles donde el comediante Nate Bargatze ha sido el maestro de ceremonia.
La gran ganadora de la noche ha sido la comedia The Studio quien partía con 23 nominaciones y ha recibido un total de 13 premios.
Después en drama destacan The Pitt y Severance, era la serie más nominada con un total de 27. Mientras que en miniserie destaca Adolescencia con 13 nominaciones en total.
A continuación puedes ver todos los ganadores de la gala:
Mejor serie de comedia:
The Studio
Mejor serie de drama:
The Pitt
Mejor serie limitada:
Adolescencia
Mejor actor en una serie de comedia:
Seth Rogen (The Studio)
Mejor actriz en una serie de comedia:
Jean Smart (Hacks)
Mejor actor en una serie de drama:
Noah Wyle (The Pitt)
Mejor actriz en una serie de drama:
Britt Lower (Severance)
Mejor actor en una serie limitada:
Stephen Graham (Adolescencia)
Mejor actriz en una serie limitada:
Cristin Milioti (The Penguin)
Mejor actriz secundaria en una serie de comedia:
Hannah Einbinder (Hacks)
Mejor actor secundario en una serie de comedia:
Jeff Hiller (Somebody Somewhere)
Mejor actriz secundaria en una serie dramática:
Katherine LaNasa (The Pitt)
Mejor actor secundario en una serie dramática:
Tramell Tillman (Severance)
Mejor actor secundario en una serie limitada:
Owen Cooper (Adolescencia)
Mejor actriz secundaria en una serie limitada:
Erin Doherty (Adolescencia)
Mejor dirección en una serie de comedia
The Studio - The Oner
Mejor dirección en una serie de drama
Slow Horses - Hello Goodbye
Mejor dirección en una miniserie o TV Movie
Adolescencia
Mejor Guion en serie de drama
Andor - Welcome To The Rebellion
Mejor Guion en serie de comedia
The Studio - The Promotion
Mejor Guion en miniserie o TV Movie
Adolescencia
Mejor programa talk show
The Late Show with Stephen Colbert
Mejor reality/competencia
The Traitors
