Premios Emmy 2025: Lista completa de ganadores

La 77 edición de los premios Emmy ha tenido lugar en el teatro Peacock de Los Ángeles donde el comediante Nate Bargatze ha sido el maestro de ceremonia.

La gran ganadora de la noche ha sido la comedia The Studio quien partía con 23 nominaciones y ha recibido un total de 13 premios.

Después en drama destacan The Pitt y Severance, era la serie más nominada con un total de 27. Mientras que en miniserie destaca Adolescencia con 13 nominaciones en total.

A continuación puedes ver todos los ganadores de la gala:

Mejor serie de comedia:

The Studio

Mejor serie de drama:

The Pitt

Mejor serie limitada:

Adolescencia

Mejor actor en una serie de comedia:

Seth Rogen (The Studio)

Mejor actriz en una serie de comedia:

Jean Smart (Hacks)

Mejor actor en una serie de drama:

Noah Wyle (The Pitt)

Mejor actriz en una serie de drama:

Britt Lower (Severance)

Mejor actor en una serie limitada:

Stephen Graham (Adolescencia)

Mejor actriz en una serie limitada:

Cristin Milioti (The Penguin)

Mejor actriz secundaria en una serie de comedia:

Hannah Einbinder (Hacks)

Mejor actor secundario en una serie de comedia:

Jeff Hiller (Somebody Somewhere)

Mejor actriz secundaria en una serie dramática:

Katherine LaNasa (The Pitt)

Mejor actor secundario en una serie dramática:

Tramell Tillman (Severance)

Mejor actor secundario en una serie limitada:

Owen Cooper (Adolescencia)

Mejor actriz secundaria en una serie limitada:

Erin Doherty (Adolescencia)

Mejor dirección en una serie de comedia

The Studio - The Oner

Mejor dirección en una serie de drama

Slow Horses - Hello Goodbye

Mejor dirección en una miniserie o TV Movie

Adolescencia

Mejor Guion en serie de drama

Andor - Welcome To The Rebellion

Mejor Guion en serie de comedia

The Studio - The Promotion

Mejor Guion en miniserie o TV Movie

Adolescencia

Mejor programa talk show

The Late Show with Stephen Colbert

Mejor reality/competencia

The Traitors