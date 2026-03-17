Demi Moore preocupa en los Oscar 2026: la teoría detrás de su llamativo vestido que intentaría ocultar su cuerpo

Demi Moore ha vuelto a acaparar todas las miradas en la alfombra roja de los Oscar 2026, pero esta vez no solo por su estilismo. La actriz, protagonista de La Sustancia, ha lucido un espectacular vestido negro y verde de Gucci con plumas que se extendían desde el corpiño hasta casi la barbilla, un diseño que ha generado debate entre expertos en moda.

Según varias estilistas, el llamativo diseño no sería casual. Más allá de su impacto visual, el vestido cubría zonas clave del cuerpo de la actriz, como la clavícula, los hombros y parte de los brazos, algo que no ha pasado desapercibido tras las recientes preocupaciones de los fans sobre su apariencia física.

Demi Moore en la gala de Los Oscar 2026 | Gtres

"Parece que Demi está tratando de evitar un mayor escrutinio", ha señalado una estilista de celebridades a Page Six, sugiriendo que la cobertura del vestido podría ser "intencional". "Las extravagantes plumas centran la atención en su rostro y sus ojos, mientras ocultan gran parte de su torso", ha añadido.

El contraste con su aparición previa en los premios del sindicato de actores es evidente. En aquella ocasión, Moore había lucido un vestido de Schiaparelli que dejaba al descubierto sus hombros y brazos, generando comentarios en redes sociales por su delgadez.

Demi Moore en el SXSW 2026 | Getty

Otra estilista, Amanda Saunders, ha coincidido en esta interpretación del look. "El vestido de Gucci ocultaba más su cuerpo", explica, aunque también destaca su valor estético: "Creo que fue un gran uso del color, la textura y la dimensión… hay tantas cosas sucediendo que el ojo no se enfoca en un solo punto".

Además, ha completado el look con el pelo suelto, una elección que suavizaba su imagen en comparación con el recogido más rígido que había lucido anteriormente, reforzando la idea de un look cuidadosamente construido para dirigir la atención.

Entre el impacto visual del diseño y las interpretaciones sobre su significado, Demi Moore ha vuelto a situarse en el centro de la conversación en los Oscar 2026, demostrando cómo la moda en la alfombra roja puede ir mucho más allá de lo puramente estético.