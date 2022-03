Los Premios Oscar 2022 se han convertido sin duda en una de las ediciones inolvidables.

La gala comenzó marcada por comentarios que criticaban que caía en el humor de siempre por parte de sus presentadoras, Amy Schumer, Wanda Sykes y Regina Hall. Esta última generó más polémica por un 'sketch' en el que manoseaba a varios actores que le resultaban atractivos con la premisa de hacerles un test COVID.

Pero el emotivo discurso en lengua de signos de Troy Kotsur cambió la tónica y se puso en valor los importantes avances en inclusión y en contar otras historias que se ha presenciado en los famosos premios.

Hubo sorpresas como la aparición de Francis Ford Coppola, Al Pacino y Robert De Niro para celebrar el aniversario de 'El Padrino', el reencuentro 'Pulp Fiction' de Uma Thurman, John Travolta y Samuel L. Jackson con baile incluido o la mismísima Lizza Minnelli acompañada de Lady Gaga, que emocionaron mucho al público.

'Dune' se va a casa como la más premiada con 6 galardones, mientras que 'CODA' recibe tres, 'Los ojos de Tammy Faye' 2 y 'El poder del perro' pasa de ser la más nominada a llevarse un premio, el de Mejor Dirección a Jane Campion.

Pero sin duda si hay un acontecimiento que ha empañado a los demás es el altercado de Will Smith con Chris Rock. El cómico salió al escenario para presentar un premio y no dudó en hacer algunas bromas sobre los presentes, incluyendo una sobre el look de cabeza rapada de Jada Pinkett Smith.

En un momento surrealista y que al principio parecía una parte más de la broma, Will Smith se levantó y fue al escenario para asestar un golpe en la cara a Rock, y luego seguir gritándose que "sacara el nombre de su mujer de su p*ta boca". Puedes ver más en el vídeo de arriba.

Poco después de este violento momento que dejó caras y reacciones de todo tipo, y que incluso cortó la señal de la gala, Will Smith, claro favorito, ganaba el Oscar a Mejor Actor.

El intérprete de 'El método Williams' subía al escenario llorando y con los ojos muy rojos, y dio un discurso que no ha dejado a nadie indiferente donde abordaba lo que acababa de ocurrir.

Finalmente 'the show must go on' y Jessica Chastain se hacía con la estatuilla a Mejor Actriz por 'Los ojos de Tammy Faye', dando un emotivo discurso sobre los problemas mentales y el suicidio. No pudo ser para una de las favoritas, nuestra española Penélope Cruz.

Y por último 'CODA', la inesperada contendiente de este año que se ha metido a público y crítica en el bolsillo en las últimas semanas, se hacía con el Oscar a Mejor Película y recibía la ovación de todo el Teatro Dolby con un aplauso en lengua de signos.