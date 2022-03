Hace menos de una semana que la actriz Rachel Zegler, protagonista de 'West Side Story', revelaba en sus redes sociales no haber sido invitada a los Premios Oscar.

La joven escribía en su Instagram: "No sé chicos. Lo he intentado todo pero parece que no va a pasar. Animaré a West Side Story desde mi sofá y estaré orgullosa del trabajo que hicimos sin descanso hace 3 años. Espero que ocurra algún milagro de última hora y pueda celebrar nuestra película en persona pero ey, a veces es lo que toca, supongo. Gracias por todo el shock y la indignación que me habéis mostrado. Yo también estoy decepcionada. Pero está bien".

Sus palabras dieron la vuelta al mundo y la polémica no tardó en estallar. Poco después, la Academia de Hollywood explicó que no era su cometido invitar a cada individuo de la ceremonia, sino cosa de las productoras nominadas. No obstante, finalmente decidieron invitar a Rachel Zegler en calidad de presentadora de un premio para que pudiese acudir a la gala.

Después de la controversia Rachel ha aparecido radiante con un vestido negro de transparencias en la alfombra roja, y ha presentado en el escenario un premio junto a Jacob Elordi.

Jacob Elordi y Rachel Zegler presentan en los Oscar | Getty

El actor comenzaba diciendo "es un sueño para mí como australiano estar aquí, era algo que pensaba que no ocurriría". Y entonces Rachel ha añadido con ironía: "Yo nunca pensé que estaría aquí... hace 6 días", arrancando risas y sorpresa entre el público.

Su película 'West Side Story', de Steven Spielberg, partía en la noche con nominaciones a Mejor Actriz de Reparto, Mejor Película, Mejor Director, Mejor Fotografía, Mejor Diseño de Producción, Mejor Diseño de Vestuario y Mejor Sonido.

Amy Schumer, Wanda Sykes y Regina Hall han conducido una gala dividida en segmentos y que ha resultado más corta tras la decisión de la Academia de eliminar del directo ocho categorías de premios, incluyendo Mejor edición, Mejor banda sonora o Mejor cortometraje.

