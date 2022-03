La noche de los Premios Oscar 2022 ha celebrado el trabajo de Will Smith en 'El método Williams', sobre la historia de las legendarias tenistas Serena y Venus Williams, justo después de que protagonizase un desconcertante momento violento en la gala.

Will Smith se ha llevado la codiciada estatuilla a Mejor Actor en la que competía con actores de la talla de Benedict Cumberbatch, Javier Bardem, Andrew Garfield y Denzel Washington. El veterano actor ha conseguido el premio tras dos nominaciones anteriores por 'Ali' y 'En busca de la felicidad. No había sido candidato desde 2007.

No obstante su victoria ha estado empañada por la violenta escena que ha protagonizado momentos antes cuando Chris Rock hizo una broma sobre el pelo de su mujer y subió al escenario para pegarle un puñetazo. El desconcertante altercado ha continuado con Will gritando a Rock desde su asiento, y aunque la gala ha continuado, en el momento de su victoria al actor le corrían lágrimas por el rostro y sus ojos ya estaban hinchados.

"Oh tío. Richard Williams fue un fiero defensor de su familia", ha comenzado Will entre los aplausos de la sala e intentando recomponerse.

"En este tiempo en mi vida, en este momento estoy abrumado por lo que los Dioses me están llamando a hacer en este mundo. Hacer esta película en la que pude proteger Aunjanue Ellis, que es una de las personas más fuertes y delicadas que he conocido. Pude proteger a las dos actrices que interpretan a Venus y Serena. Me han llamado en esta vida para amar a la gente, y para protegerla. Y para ser un río para mi gente", añade.

"Sé que hacer lo que hacemos, tienes que ser capaz de aceptar abuso, tienes que aceptar que la gente hable locuras de ti. En este negocio tienes que aceptar que te falten el respeto y tienes que sonreír y fingir que está bien. Sabéis Denzel me dijo hace unos minutos, 'en tu momento más alto ten cuidado, es cuando el diablo viene a por ti'", revela Smith.

"Es como que quiero ser un conducto para amor, quiero dar las gracias a Venus y Serena, solo espero que no vieran eso en televisión. Quiero dar las gracias a toda la familia Williams por confiar en mí con vuestra historia. Eso es lo que quería hacer, ser un embajador de ese tipo de amor y cariño y preocupación. Quiero disculparme con la Academia y mis compañeros nominados", dice Will sin poder parar de llorar.

"Este es un momento precioso y no estoy llorando por ganar un premio, no va de eso para mí, es por ser capaz de arrojar luz a toda la gente... el completo reparto y equipo del film, y la familia Williams... Dicen que el arte imita a la vida, y parezco el 'padre loco', justo como dijeron de Richard. Pero el amor te hará hacer cosas locas", reflexiona.

"A mi madre, en este momento es muy complicado para mí, pero a mi madre, ella no quería venir, lo ve con sus amigas de crochet. Poder amar y cuidar de mi familia, y mi madre, y mi mujer. Eh.. estoy acaparando mucho tiempo. Gracias por este honor, gracias por este momento y gracias de parte de Richard y toda la familia Williams. Gracias a la Academia, invitadme a la próxima", termina rompiendo a reír entre las lágrimas.