Troy Kotsur ha conseguido el Premio Oscar al Mejor actor de reparto por su papel en 'CODA' convirtiéndose, a sus 53 años, en la segunda persona sorda en ganar este reconocimiento, tras su mujer en la película Marlee Matlin, que lo logró en 1987 con 'Children of a Lesser God'.

Kotsur partía como favorito tras sus victorias en la temporada de premios y su premio ha sido muy celebrado por toda la sala, que se ha puesto de pie para aplaudir agitando las manos en el aire como es costumbre en lengua de signos.

"Es increíble estar aquí en este viaje. No puedo creer que esté aquí. Muchísimas gracias a la Academia por reconocer mi trabajo", comenzaba emocionado.

"Es increíble que nuestra película haya calado en todo el mundo, ¡incluso en la Casa Blanca! Hemos estado allí y conocí al Presidente. Y le quería enseñar a decir cosas sucias en lengua de signos pero Marlee [Matlin] no me dejó. Marlee, no te preocupes, no soltaré palabrotas en mi discurso", bromeaba.

"En su lugar quiero agradecer a todos los los escenarios que tienen un lugar para sordos, para poder crecer como actor. A nuestra directora, Sian Heder, eres nuestro puente entre nuestra comunidad y el mundo de los oyentes, tu nombre siempre estará en esa hazaña", le dedica. "A todo nuestro equipo y reparto".

"Mi padre era el mejor haciendo lengua de signos, pero sufrió un accidente y quedó paralizado del cuello para abajo, y ya no podía hacer signos. Papá, aprendí tanto de ti... Siempre te querré, tú eres mi héroe", dice Kotsur con la voz quebrada.

"Solo quería decir que esto está dedicado a la comunidad sorda, a la de CODA y a la de discapacidad. ¡Es nuestro momento! A mi padre, a mi madre y a mi hermano, que ya no están aquí pero miradme ahora, ¡lo he hecho!", termina con un gesto al cielo.

'CODA' hace referencia a las siglas "Children of Deaf Adults", hijos de adultos sordos, y la historia se centra en una adolescente oyente donde toda su familia es sorda.

Una 'feelgood movie' sobre una familia culturalmente sorda que dirige un negocio de pesca. Ruby, que tiene 17 años y es la única miembro oyente de la familia, ayuda a sus padres y a su hermano, todos sordos, en el negocio. En el instituto, se une al club del coro, donde se siente atraída por su compañero de dúo y descubre su pasión por el canto. Su director de coro la anima a considerar la posibilidad de estudiar música, y ella tiene que decidir entre ayudar a su familia y perseguir su objetivo. Puedes ver más en el vídeo de arriba.