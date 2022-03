Durante las últimas semanas de promoción de cara a los Oscar hemos conocido la curiosa relación que unía a las estrellas británicas Jamie Dornan, Andrew Garfield, Robert Pattinson y Eddie Redmayne.

Ahora, durante la noche de los Premios Oscar 2022, hemos vivido el reencuentro en la alfombra roja de Dornan y Garfield, ambos con películas nominadas en la ceremonia.

En el caso de Andrew Garfield, además, está nominado en la categoría de Mejor Actor por su trabajo en 'Tick, tick...boom!'.

Andrew Garfield | GTRES

Su abrazo en la alfombra ha sido muy comentado en redes tras haber salido a la luz hace solo unas semanas que eran amigos y compañeros de piso cuando llegaron a Estados Unidos intentando conseguir una carrera en Hollywood.

El propio Jamie Dornan confesó que eran "bastante caos" en aquel entonces y el cariño que aún se tienen después de haber vivido sus comienzos juntos.

Y es que aunque la fortuna les sonrió y ahora ha dado la casualidad de que han tenido un año espectacular juntos, al igual que Robert Pattinson, Dornan contaba en el show de James Corden hace unas semanas que no tenían dinero y se iban a un hotel de Sunset Boulevard pidiendo "un cóctel entre todos porque no podíamos pagar más".

Las estrellas además tuvieron que 'competir' para muchos papeles yendo a las mismas audiciones.

Sobre este hecho, el intérprete de 'Cincuenta sombras de Grey' explicó en el programa Live with Kelly and Ryan la dinámica del grupo: "En ese entonces no lo hacíamos muy bien. Íbamos mucho a las mismas audiciones, nos ayudábamos los unos a los otros para intentar conseguir el mismo trabajo por el que todos estábamos compitiendo". Añadió que en su nevera había, sobre todo, cerveza y un par de pizzas en el congelador.

"Todavía somos grandes amigos", aseguraba, algo que ha quedado claro con esta instantánea llena de cariño en la gran noche de los Oscar.

Seguro que te interesa

Jamie Dornan cuenta cómo era vivir con Robert Pattinson y Andrew Garfield cuando llegaron a Hollywood sin nada