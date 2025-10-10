Carmen Maura recibe el Gran Premio Honorífico del Festival de Sitges y reivindica el cine en salas

La actriz Carmen Maura ha recibido la noche de este jueves el Gran Premio Honorífico del Sitges Festival Internacional de Cine Fantástico de Catalunya, y ha reivindicado en su discurso el cine en salas.

"Me encantaría ver los cines llenos", ha subrayado Maura, quien ha pedido regresar a las salas como cuando era pequeña e ir al cine suponía una fiesta.

Ha dicho que es "una maravilla" ser actriz y ha agradecido emocionada al Festival de Sitges el premio en reconocimiento a su trayectoria.

Maura presenta en Sitges la película Vieja loca, del director argentino Martín Mauregui y producida por J.A.Bayona, en la que da vida a una madre senil que perturba a su hija con una llamada telefónica.

Con más de 150 películas en su trayectoria, Maura es ganadora de cuatro Premios Goya, un Premio César y un premio a la mejor actriz en Cannes, y ha trabajado con directores como Pedro Almodóvar, Pilar Miró, Carlos Saura y Álex de la Iglesia.