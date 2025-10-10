DEL 9 AL 19 DE OCTUBRE
Carmen Maura recibe el Gran Premio Honorífico del Festival de Sitges y reivindica el cine en salas
Carmen Maura ha sido premiada con el Gran Premio Honorífico del Festival de Sitges y en su discurso ha hablado sobre lo mucho que le gustaría ver los cines llenos.
La actriz Carmen Maura ha recibido la noche de este jueves el Gran Premio Honorífico del Sitges Festival Internacional de Cine Fantástico de Catalunya, y ha reivindicado en su discurso el cine en salas.
"Me encantaría ver los cines llenos", ha subrayado Maura, quien ha pedido regresar a las salas como cuando era pequeña e ir al cine suponía una fiesta.
Ha dicho que es "una maravilla" ser actriz y ha agradecido emocionada al Festival de Sitges el premio en reconocimiento a su trayectoria.
Maura presenta en Sitges la película Vieja loca, del director argentino Martín Mauregui y producida por J.A.Bayona, en la que da vida a una madre senil que perturba a su hija con una llamada telefónica.
Con más de 150 películas en su trayectoria, Maura es ganadora de cuatro Premios Goya, un Premio César y un premio a la mejor actriz en Cannes, y ha trabajado con directores como Pedro Almodóvar, Pilar Miró, Carlos Saura y Álex de la Iglesia.
