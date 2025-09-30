CONSULTA LA LISTA
Así ha sido la II edición de los Ad Social Media Awards: Todos los ganadores
Adsocy anuncia los ganadores de la segunda edición de los Ad Social Media Awards 2025.
Madrid acogió la gala de entrega de los Ad Social Media Awards 2025, impulsados por Adsocy – Social Content Network, en la que se dieron a conocer los ganadores de su segunda edición. Estos premios reconocen el talento, la creatividad y la innovación que marcan la diferencia en el ecosistema de la publicidad en redes sociales.
La gala contó con el patrocinio de Cosmic Tech, Grupo Eneldo, Pernod Ricard, TBWA y Volvo, así como con la colaboración de Burger King, Fluge, LVMH Fragrance Brands, Uber Advertising y WeRoad y los MediaPartner con Ctrl, Extradigital, Marketing Directo, Periódico de la Publicidad, PR Noticias, Programmatic Spain y The Kollective.
El evento se consolidó como un punto de encuentro para profesionales del sector del social media y la comunicación digital. Durante la noche, se celebró la capacidad de las marcas para generar impacto y conexión directa con sus audiencias a través de las redes sociales, destacando la innovación y la creatividad que impulsan la comunicación one to one.
Ganadores de los Ad Social Media Awards 2025
Estos premios ponen el foco en una disciplina en plena expansión, reconociendo a las mentes visionarias de agencias creativas, agencias de medios, anunciantes, medios de comunicación y creadores de contenido que están redefiniendo la publicidad a través del social media.
-Mejor herramienta de social media
Oro: besocy por Media Social Media.
Plata: SIDN por Customer Mind.
Bronce: Hootsuite por Hootsuite.
-Mejor formato story
Oro: Darwin & Verne y KEEPERS por Un Story para vernos más para Pernod Ricard – Ruavieja.
Plata: Havas Media por Parejas para Movistar.
Bronce: Havas Media, en colaboración con Ogilvy, por Six Nations Rugby para Vueling.
-Mejor uso del real time
Oro: Publiespaña, Acción de DDB y Repsol con Está Pasando, Tinkle y Warner Bros por Resort o Repsol, la confusión viral en First Dates para Repsol.
Plata: Publicis España, junto a Play The Game como agencia colaboradora, por San Valenking MONTOYA para Burger King.
Bronce: Manifiesto por Telebote de Telepizza: cómo hacer que Melody gane Eurovisión y/o Tiktok para Telepizza.
-Mejor campaña de influencia
Oro: OMD, en colaboración con TBWA, por McDonald’s influenciando en el campo x el campo para McDonald’s.
Plata: MeMe por Tik Tok Stars para IKEA.
Bronce: CREO, en colaboración con PHD Media, por CUPRA: Inspiring the world from Barcelona para CUPRA.
-Campaña más eficaz en social media
Oro: McCann, en colaboración con McCann Content Studio part of McCann Worldgroup, por El dilema de Navidad para Iberia.
Plata: OMD, en colaboración con TBWA, por El Monopoly más real y eficaz que nunca, sólo en McDonald’s, para McDonald’s.
Bronce: MeMe por Tik Tok Stars para IKEA.
-Mejor campaña social media
Oro: Publicis España, en colaboración con Spark Foundry España, por Adiós España para Mondelez.
Plata: OMD, en colaboración con PS21, por Doritos, más crujientes, más molestos x Lola Lolita para Pepsico.
Bronce: OMD, en colaboración con PS21, por Pepsi Ring larga vida a las uñas en social media para Pepsico.
-Mejor creador de contenido: Estefanía Unzu – "Verdeliss"
-Mejor trayectoria profesional en social media: Sofía Rodríguez – Sahagún, Marketing and Digital Sales director de BBVA España
-Agencia del año: OMD | TBWA España
-Anunciante del año: McDonald's
En palabra de Antonio Gallo, CEO de Adsocy: "Con los Adsocial Media Awards queremos reconocer y reforzar a quienes hacen posible una publicidad y unos contenidos de calidad. Creemos en el papel esencial de los medios de comunicación, en la capacidad transformadora de las agencias y en las marcas como motor de riqueza y valores. En un entorno de ruido, cambios y plataformas que alteran las reglas, premiamos a quienes siguen apostando por la verdad, la creatividad y la profesionalidad".
Sobre los Ad Social Media Awards
Los Ad Social Media Awards son los premios del sector de la publicidad en redes sociales. Nacen con la intención de premiar el talento y la genialidad que hay detrás de la publicidad en redes sociales. Estos premios quieren galardonar a las mentes brillantes de las agencias creativas, agencias de medios, anunciantes, medios de comunicación y creadores de contenido que hacen publicidad a través de social media. En su segunda edición cuentan con 10 categorías, y los premios se entregarán en una gala presencial el 29 de septiembre de 2025 en el Teatro Amaya en Madrid.
