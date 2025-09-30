Así ha sido la II edición de los Ad Social Media Awards: Todos los ganadores

Madrid acogió la gala de entrega de los Ad Social Media Awards 2025, impulsados por Adsocy – Social Content Network, en la que se dieron a conocer los ganadores de su segunda edición. Estos premios reconocen el talento, la creatividad y la innovación que marcan la diferencia en el ecosistema de la publicidad en redes sociales.

La gala contó con el patrocinio de Cosmic Tech, Grupo Eneldo, Pernod Ricard, TBWA y Volvo, así como con la colaboración de Burger King, Fluge, LVMH Fragrance Brands, Uber Advertising y WeRoad y los MediaPartner con Ctrl, Extradigital, Marketing Directo, Periódico de la Publicidad, PR Noticias, Programmatic Spain y The Kollective.

El evento se consolidó como un punto de encuentro para profesionales del sector del social media y la comunicación digital. Durante la noche, se celebró la capacidad de las marcas para generar impacto y conexión directa con sus audiencias a través de las redes sociales, destacando la innovación y la creatividad que impulsan la comunicación one to one.

Ganadores de los Ad Social Media Awards 2025

Estos premios ponen el foco en una disciplina en plena expansión, reconociendo a las mentes visionarias de agencias creativas, agencias de medios, anunciantes, medios de comunicación y creadores de contenido que están redefiniendo la publicidad a través del social media.

-Mejor herramienta de social media

Oro: besocy por Media Social Media.

Plata: SIDN por Customer Mind.

Bronce: Hootsuite por Hootsuite.

-Mejor formato story

Oro: Darwin & Verne y KEEPERS por Un Story para vernos más para Pernod Ricard – Ruavieja.

Plata: Havas Media por Parejas para Movistar.

Bronce: Havas Media, en colaboración con Ogilvy, por Six Nations Rugby para Vueling.

-Mejor uso del real time

Oro: Publiespaña, Acción de DDB y Repsol con Está Pasando, Tinkle y Warner Bros por Resort o Repsol, la confusión viral en First Dates para Repsol.

Plata: Publicis España, junto a Play The Game como agencia colaboradora, por San Valenking MONTOYA para Burger King.

Bronce: Manifiesto por Telebote de Telepizza: cómo hacer que Melody gane Eurovisión y/o Tiktok para Telepizza.

-Mejor campaña de influencia

Oro: OMD, en colaboración con TBWA, por McDonald’s influenciando en el campo x el campo para McDonald’s.

Plata: MeMe por Tik Tok Stars para IKEA.

Bronce: CREO, en colaboración con PHD Media, por CUPRA: Inspiring the world from Barcelona para CUPRA.

-Campaña más eficaz en social media

Oro: McCann, en colaboración con McCann Content Studio part of McCann Worldgroup, por El dilema de Navidad para Iberia.

Plata: OMD, en colaboración con TBWA, por El Monopoly más real y eficaz que nunca, sólo en McDonald’s, para McDonald’s.

Bronce: MeMe por Tik Tok Stars para IKEA.

-Mejor campaña social media

Oro: Publicis España, en colaboración con Spark Foundry España, por Adiós España para Mondelez.

Plata: OMD, en colaboración con PS21, por Doritos, más crujientes, más molestos x Lola Lolita para Pepsico.

Bronce: OMD, en colaboración con PS21, por Pepsi Ring larga vida a las uñas en social media para Pepsico.

-Mejor creador de contenido: Estefanía Unzu – "Verdeliss"

-Mejor trayectoria profesional en social media: Sofía Rodríguez – Sahagún, Marketing and Digital Sales director de BBVA España

-Agencia del año: OMD | TBWA España

-Anunciante del año: McDonald's

En palabra de Antonio Gallo, CEO de Adsocy: "Con los Adsocial Media Awards queremos reconocer y reforzar a quienes hacen posible una publicidad y unos contenidos de calidad. Creemos en el papel esencial de los medios de comunicación, en la capacidad transformadora de las agencias y en las marcas como motor de riqueza y valores. En un entorno de ruido, cambios y plataformas que alteran las reglas, premiamos a quienes siguen apostando por la verdad, la creatividad y la profesionalidad".

Sobre los Ad Social Media Awards

Los Ad Social Media Awards son los premios del sector de la publicidad en redes sociales. Nacen con la intención de premiar el talento y la genialidad que hay detrás de la publicidad en redes sociales. Estos premios quieren galardonar a las mentes brillantes de las agencias creativas, agencias de medios, anunciantes, medios de comunicación y creadores de contenido que hacen publicidad a través de social media. En su segunda edición cuentan con 10 categorías, y los premios se entregarán en una gala presencial el 29 de septiembre de 2025 en el Teatro Amaya en Madrid.