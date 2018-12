Series 2018: 23 episodios que tendrías que haber visto (y aún estás a tiempo)

1. 'La maldición de Hill House' – Dos tormentas (1x6)

Por primera vez, los Crain, cuyos miembros sufren las consecuencias de un trauma del pasado, se reúnen en el presente, mientras arrecia fuera la tormenta. El episodio, rodado en cinco largos plano secuencia, logra hipnotizar al espectador. Netflix.

2. 'Succession' – Austerlitz (1x7)

Los hijos del capo de la comunicación Logan Roy aspiran a ocupar su trono. Enfrentados entre sí en la competitiva ciudad de Nueva York deciden reunirse en un cortijo, como si alejarse de la ciudad les fuera a facilitar poner las cosas en orden. El encuentro con un terapeuta acaba, sin embargo, en un delirante enfrentamiento. HBO.

'The Romanoffs' | Amazon

3. 'The Romanoffs' – End of the Line (1x7)

En la antología de Matthew Weiner ('Mad Men'), Anka, que desciende de los Romanov, viaja a Rusia, el origen de toda la fábula, con su marido, para adoptar un niño. El proceso no sólo es surrealista si no que saca lo peor de una pareja aparentemente bien avenida. Amazon.

4. 'Castle Rock' – La reina (1x7)

La excepcional mirada al universo de Stephen King de esta antología encuentra su punto álgido en un episodio que bucea en el Alzheimer del personaje interpretado por Sissy Spacek. Una experiencia inmersiva pocas veces vista en televisión. Hulu/Movistar+

5. 'BoJack Horseman' – Un churro gratis (5x6)

El cínico y agudo discurso del protagonista en un funeral ocupa todo el episodio. Una lección de vida que se aleja del típico panegírico, acentuando los gags tragicómicos de un imprevisible número de stand-up comedy. Netflix.

6. Heridas abiertas – Leche (1x8)

El thriller más enfermizo y sudoroso del año cuenta con un doble remate, tras los títulos de crédito, que sorprende hasta a los aventajados lectores de la novela que adapta. El sorprendente final muestra la maldad en estado puro, en una secuencia terrorífica, inolvidable. HBO.

7. 'Black Mirror' – Black Museum (4x6)

En medio de la nada se erige un museo en el que se muestran al público reliquias vanguardistas, un compendio de horrores (y errores) tecnológicos. El episodio, un regalo para los fans, encierra guiños a anteriores historias de la antología. Netflix.

8. 'Room 104' – El señor Mulhavill (2x2)

En la habitación 104 de este motel siempre ocurren cosas inexplicables. De la segunda entrega se lleva la palma la extraña historia de un profesor al que un ex alumno pone a prueba y cuyo reto le puede costar la vida. El final es tan impredecible como sugerente. HBO.

Teddy Perkins, uno de los personajes de Donald Glover en 'Atlanta' | Gtres

9. 'Atlanta' – Teddy Perkins (2x6)

Donald Glover, creador y protagonista de 'Atlanta', se saca de la manga (y personifica disfrazado) al estrafalario Teddy Perkins, un personaje que parece emular la extravagancia de Michael Jackson, acentuando un toque misterioso y retorcido. FX/Fox España

10. 'Westworld' – Kiksuya (2x8)

En el parque liderado por robots airados, mirada al pasado para entender el origen de uno de los personajes más exótico por desconocido: el indio Akecheta. Episodio que significa "recuerda" en lakota y que se narra en esta lengua, incluida la voz en off. HBO.

11. 'Riverdale' – El club de medianoche (3x4)

Inspirándose en la ochentera 'El club de los cinco' (el profesor es Anthony Michael Hall), viajamos al pasado para conocer a los padres de los protagonistas de la serie, interpretados por ellos mismos. Al ser un flashback, la voz en off ya no es la de Jughead. Para nostálgicos de los 90. The CW/Movistar+

12. 'Forever' – André and Sarah (1x6)

La original comedia romántica con Fred Armisen y Maya Rudolph se permite un episodio en el que prescinde de sus protagonistas para recrear una historia de amor completamente nueva, con personajes diferentes, que (avisamos) te partirá el corazón. Amazon.

'The Good Fight' | CBS

13. 'The Good Fight' – Día 471 (2x10)

Mientras la abogada embarazada Luka desconfía del remitente desconocido que le regala multitud de globos de colores, su jefe recibe un disparo por sorpresa. Estas son sólo dos de las subtramas de un episodio frenético, cuyas consecuencias provocan una auténtica conmoción en el bufete. CBS/Fox España.

14. 'The Walking Dead' – Qué viene después (9x5)

La despedida de Andrew Lincoln ha marcado un antes y un después en adaptación de los cómics de Robert Kirkman. Este episodio nos mantuvo en vilo hasta el final, con un anuncio en paralelo: Rick Grimes volverá para tres películas. Esto es realmente lo que veía después. Fox.

15. 'Desencanto' – Utopía hace aguas (1x10)

El nuevo invento de Matt Groening, creador de 'Los Simpson', se cuela en esta lista gracias a sus inesperados guiños a Futurama y, especialmente, a su último episodio en el que reaparecen los míticos Fry, Bender y el profesor Farnworth. Un auténtico regalo para los fans. Netflix.

16. 'Insecure' – High-Like (3x5)

Memorable episodio que marca un antes y un después en la temporada. Issa y sus amigas nunca estuvieron más divertidas que cuando deciden experimentar con alucinógenos. Redescubrimos a Kelli, una fantasía de mujer, que vive el momento y remarca el toque cómico explícito de la serie. HBO.

17. 'Will y Grace' – Anchor Away (10x8)

Este episodio demuestra la buena forma en la que sigue estando 'Will y Grace', superándose a sí misma. Junto al simpático cameo de Matt Bomer, es de aplaudir el homenaje al humor físico de Jack cuando Will intenta imitarle. Desternillante. NBC/Movistar+

Jodie Comer y Sandra Oh, protagonistas de 'Killing Eve' | BBC America

18. 'Killing Eve' – Lo siento, cielo (1x4)

A mitad de temporada de una de las series revelación del año, en la que una agente no ceja en atrapar a una cruel asesina, el cazador pasa a cazado, de 'Killing Eve' (matando a Eve) a 'cuidado con Eve', dando un giro que abre una puerta hacía lo inesperado. HBO

19. 'El asesinato de Gianni Versace' – La casa del lago (1x4)

Andrew Cunanan, el futuro asesino de Versace, huye forzando a uno de sus amantes a seguirle. Además de descubrirnos el gran potencial del actor Cody Fern, como aterrorizado secuestrado, este episodio es impactante por su amargo desarrollo y fatal desenlace. FX/Netflix

20. 'Better Call Saul' – Ganador (4x10)

El episodio de más duración de la serie (y también de 'Breaking Bad') merece un standing ovation. Cuando, por fin, asistimos a la transformación del apocado Jimmy en Saul Goodman, el futuro abogado de Walter White, sólo cabe confirmar que el spin-off está a la altura de la original. AMC/Movistar+

21. 'Maniac' – Pieles Sebastián (1x4)

Las consecuencias de tomarse una píldora en 'Maniac' siempre resultan de lo más sorprendente. El culmen llega cuando sus protagonistas viajan a los años 80 y se ven involucrados en una mentira tras otra, con un atajo de criminales atontados y un lémur. Netflix.

22. 'Pose' – El amor es el mensaje (1x6)

Ante los peores presagios, el amor siempre prevalece. En la serie que ha dado visibilidad a las mujeres transgénero de los 80, este episodio marca un punto de inflexión al tratar la enfermedad del sida más allá del luminoso baile y las coreografías. Imprescindible karaoke y banda sonora. FX/HBO

23. 'The Americans' – Start (6x10)

El final de 'The Americans' debería estar en todos los rankings de este 2018. Es impredecible y, sobre todo hace justicia al origen de la serie sobre los Jenning, el matrimonio de espías rusos infiltrados: ¿Puede la lealtad a tu país ser más fuerte que amor por tu familia? Un gran broche para una gran serie. FX/Fox España