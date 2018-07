Steve Urkel tiene una pregunta: ¿Te gustaría un reencuentro de los protagonistas de 'Cosas de casa'?

El actor Darius McCrary, uno de los protagonistas de la comedia 'Cosas de Casa', ha colgado una fotografía en sus redes sociales donde se le puede ver junto al actor Jaleel White, quien interpretase a Steve Urkel. La fotografía está acompañada de un título que ha hecho pensar en la posibilidad de un futuro reencuentro. ¿A cuántos de vosotros os gustaría un reencuentro de 'Cosas de casa'?

How many of you would love to see a "Family Matters" Reunion?! 😏 pic.twitter.com/JSDLyPcRDN