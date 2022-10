La legendaria estrella del porno que estuvo a punto de estar en 'Grease': "Tuvieron que despedirlo"

'Grease' se estrenó en 1978 cosechando un éxito que sigue perdurando más de 40 años después. Olivia Newton-John y John Travolta catapultaron sus carreras profesionales tras protagonizar este querido musical donde encarnaron a Danny Zuko y Sandy Olsson.

Muchos fueron los actores que intervinieron en la cinta ya que había un reparto muy coral que contaba con estudiantes y profesores varios del ya mítico instituto Rydell High. Pero lo que no sabíamos es que el legendario actor porno de aquel momento Harry Reems iba a tener un papel en 'Grease'.

Harry Reems se convirtió en uno de los rostros más conocidos del porno de la década al protagonizar la película para adultos 'Garganta profunda' de Gerard Damiano de 1972. Entonces el productor de 'Grease', Allan Carr, quería que Harry Reems interpretara al entrenador Calhoun, a quien Danny acude para ver la disciplina deportiva en la que puede encajar e impresionar así a Sandy.

Aunque, finalmente, debido a presiones por parte de Paramount no pudo ser y acabaron despidieron a Reems: "Allan quería que la estrella porno Harry Reems interpretara ese papel", revela el director de 'Grease', Randal Kleiser, en el podcast 'It Happened in Hollywood de The Hollywood Reporter'. "De hecho lo contrató, y luego el estudio dijo: 'No, no, no. No puedes hacer eso'. Y entonces tuvieron que despedirlo".

Esto supuso un golpe muy duro para Harry quien vio en 'Grease' para dar el salto al cine convencional: "Alan se sintió tan mal que le dio a Harry 5,000 dólares de su propio bolsillo, pero el pobre estaba devastado porque era su momento de pasar del porno al mundo real de lujo", explica Kleiser.

Finalmente fue el actor y humorista Sid Caesar quien interpretó al entrenador Calhoun en 'Grease'.

Harry Reems, murió en 2013 debido a un cáncer, pero en el año 2005 ofreció una entrevista a New York Magazine donde reveló que su despido de 'Grease' se debió al "miedo a que su notoriedad pusiera en peligro su taquilla en el sur".

"La actuación era mi verdadero amor, y enterré esa posibilidad yendo a películas para adultos", afirmaba el actor entonces. "No había lugar para mí en el entretenimiento convencional".

