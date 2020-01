¿Quién no añora la etapa de Miley Cyrus en Disney? ¿Y la de los Jonas Brothers? Como podrás recordar, la cantante y ex pareja de Liam Hemsworth fue una de las jóvenes que marcó un antes y un después en la vida de muchos adolescentes tras protagonizar la serie 'Hannah Montana' durante cuatro años.

Además, la artista forma parte de aquella generación jóvenes actores de Disney que también estaba formado por los Jonas Brothers, los gemelos Cole y Dylan Sprouse con 'Zack y Cody' y también Demi Lovato.

El grupo de rock también tuvo sus propias series y películas con un gran logro en audiencia. 'Camp Rock' o 'Jonas L.A' son algunas de ellas. Ahora, la cantante ha compartido una imagen que no habíamos visto hasta ahora junto a sus compañeros Nick, Joe y Kevin Jonas: "Hace 12 años. No digáis que no siempre he sido Punk".

¡No te la pierdas!