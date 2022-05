Kaley Cuoco revela el importante papel que tuvo su padre en 'The Big Bang Theory'

'The Big Bang Theory' emitió en mayo de 2019 su último episodio, dejando tras de sí 279 episodios a lo largo de sus 12 temporadas. El final de la serie dejó un vacío difícil de llenar para sus mayores fans, pero también para los protagonistas, como el caso de Kunal Nayyar.

Coincidiendo con el tercer aniversario del final de la serie, Kaley Cuoco ha hablado con James Corden en 'The Late Show' para descubrir un emotivo recuerdo de su padre, quien era un gran fan de la serie y demostró ser una persona importante entre bambalinas.

La actriz ha revelado que su padre, Gary, estaba tan apegado a la serie que hasta "tenía una silla de director con su nombre", antes de explicar el rol que tenía: "Todas las noches, cuando se abría el telón antes de las introducciones, él estaba en lo más alto y me daba el visto bueno".

Este gesto fue calando en el equipo y la audiencia que veía los episodios en directo, así que Kaley ha contado que al final todos los allí presentes le devolvían el mismo gesto de visto bueno a su padre.

"Fue muy especial para todos nosotros", ha recordar la actriz. "No podía hacer un programa sin él en ese momento". Sin embargo, ahora, Kaley triunfa con otra serie, 'The Flight Attendant', mientras se abre paso también en la pantalla grande.

Kaley Cuoco quiere una reunión de 'The Big Bang Theory'

Tras el reencuentro de 'Friends' el año pasado que sacudió a los corazones de todos los fans de la sitcom, a Kaley Cuoco le vino a la mente hacer su propia reunión con 'The Big Bang Theory', tal y como dijo a Variety: "Cuando vi el capítulo del reencuentro, definitivamente pensé que me encantaría hacer eso algún día. Me encantaría hacer eso con nuestra serie".

No obstante, el final de la serie fue hace apenas 3 años, y si se atiende a otros reencuentros recientes como el de 'Harry Potter' o el de 'Friends', los actores se reencontraron después de muchos más años.

Mientras tanto, sus protagonistas están sumidos en distintos proyectos alejados de la serie que los llevó a la fama.

