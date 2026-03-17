El altercado que hizo estallar a Teyana Taylor en los Oscar mientras la critican por su reacción al perder: "No me empujes"

Teyana Taylor ha vivido una noche especialmente agitada en los Oscar 2026. La actriz y cantante, que estaba nominada a Mejor Actriz de Reparto por Una batalla tras otra, se ha vuelto viral tras protagonizar un tenso enfrentamiento entre bastidores en el Dolby Theatre de Los Ángeles, tras quedarse sin estatuilla frente a Amy Madigan.

Un vídeo grabado en uno de los pasillos del recinto muestra a Taylor visiblemente enfadada señalando a un hombre fuera de cámara mientras lo acusaba de haberla empujado entre la multitud: "Eres un hombre que le pone las manos encima a una mujer", se escucha decir a la actriz en el clip.

Teyana Taylor en la gala de Los Oscar 2026 | Reuters

En el vídeo, Taylor repite con tono alterado: "Eres muy grosero. Eres muy grosero. Eres muy grosero", mientras varias personas intentan calmar la situación en medio del abarrotado pasillo del teatro.

Dirigiéndose a uno de los asistentes que se ha acercado para preguntar qué estaba pasando, la actriz ha explicado el motivo de su enfado: "Porque le ha puesto las manos encima a una mujer", ha dicho, antes de añadir: "Literalmente me ha empujado a mi y ha estado a punto de empujarla a ella", señalando a otra mujer que se encontraba cerca.

El vídeo termina con Taylor dejando claro el límite que no estaba dispuesta a tolerar: "No me toquéis, no me empujéis, no me zarandeéis", ha afirmado mientras abandonaba la escena.

El momento se ha producido después de que la actriz ya hubiera generado controversia en redes sociales por su reacción cuando se ha anunciado la victoria de Amy Madigan en la categoría de Mejor Actriz de Reparto, en la que también estaban nominadas Wunmi Mosaku, Elle Fanning e Inga Ibsdotter Lilleaas.

Las cámaras han captado cómo Taylor se levantaba de su asiento, levantaba los brazos y aplaudía con entusiasmo tras el anuncio del premio, una reacción que algunos espectadores interpretan como exagerada: "Teyana Taylor fingiendo felicidad, chica, siéntate y relájate", ha escrito un usuario en X. Otro ha comentado: "Jajaja, esa reacción de Teyana Taylor, la cosa más falsa de la historia", mientras un tercero añade: "¿Por qué Teyana actúa como si no estuviera llorando por dentro?"

Entre su comentada reacción durante la gala y el enfrentamiento captado entre bastidores, Teyana Taylor ha terminado convirtiéndose en uno de los nombres más comentados de los Oscar 2026, protagonizando dos de los momentos más virales de la noche.