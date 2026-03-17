El enfado de Jane Fonda al homenaje de Barbra Streisand a Robert Redford en los Oscar: "Yo tenía más que decir"

Jane Fonda se ha convertido una de las protagonistas inesperadas de la noche tras pronunciarse sobre el homenaje que Barbra Streisand le ha dedicado a Robert Redford durante la gala de los Oscar 2026. La actriz, de 88 años, ha reaccionado con ironía a la elección de Streisand como encargada del tributo.

En declaraciones a Entertainment Tonight durante la fiesta posterior organizada por Vanity Fair, Fonda ha cuestionado con humor la decisión: "Me gustaría saber cómo es que Streisand estaba ahí arriba haciendo eso para Redford", ha comentado con tono sarcástico.

La actriz de Barbarella no ha dudado en comparar su relación profesional con la del propio homenaje: "Solo hizo una película con él, mientras que yo hice cuatro", ha bromeado, dejando claro que su vínculo con Redford había sido más estrecho en pantalla.

Fonda insiste en que tenía mucho más que aportar sobre la figura del actor: "Tengo más cosas que decir", ha añadido antes de reconocer abiertamente la admiración que sentía por él. "Siempre estuve enamorada de él", ha confesado entre risas.

Más allá del tono distendido, la actriz también ha querido dedicar unas palabras más serias al legado de Redford: "Era un ser humano maravilloso y con unos valores extraordinarios e hizo mucho por el cine, realmente transformó la industria cinematográfica e impulsó el cine independiente".

Por su parte, Streisand compartió pantalla con Redford en la película Tal como éramos, dirigida por Sydney Pollack, uno de los títulos más recordados de la carrera de ambos.

Entre bromas y admiración sincera, las palabras de Jane Fonda añadieron un matiz inesperado al homenaje a Robert Redford en los Oscar 2026, demostrando una vez más el peso y la historia compartida de las grandes leyendas de Hollywood.