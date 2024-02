Sylvester Stallone se sometió a 7 cirugías tras una fractura de cuello por una pelea con este actor en rodaje

Sylvester Stallone es uno de los actores de acción más importantes de la historia del cine, categoría donde siempre estuvo enfrentado a Arnold Schwarzenegger. Pero realizar este tipo de películasrequiere correr un riesgo que, a veces, puede tener consecuencias.

Así, el actor de Rambo ha confesado en el reality que tiene junto a su mujer, Jennifer Flavin, y sus tres hijas, Sophia, Sistine y Scarlet, The Family Stallone, cómo se fracturó el cuello durante el rodaje de The Expendables (Los Mercenarios) en el año 2010. Motivo por el que ha tenido que ser operado hasta en 7 ocasiones.

Todo fue durante el rodaje de una escena de pelea junto al luchador profesional y actor Steve Austin: "Hice cosas estúpidas. Estaba dirigiendo The Expendables (Los Mercenarios) y como un idiota estaba haciendo la toma diez, o la que fuese, y recuerdo un golpe y realmente pude sentir un bang".

Eric Roberts y Steve Austin en The Expendables (Los Mercenarios) | Cordon Press

"Steve lo sabía. Nunca me recuperé de Los Mercenarios 1. Después de esa película, nunca volvió a ser físicamente el mismo. He advertido a la gente: no hagas tus propias acrobacias", se sincera sobre los peligros que tiene hacer este tipo de escenas.

"Sly intenta enmascarar el dolor, fingiendo que no sucedió. No le gusta que la gente sepa que ha tenido tantas cirugías de espalda", dice su mujer Jennifer Flavin. "Es muy aterrador para nuestra familia cada vez que Sly tiene que pasar por una cirugía, porque nunca se sabe... nadie sabe".

Jet Li, Glen Powell, Kellan Lutz, Ronda Rousey, Victor Ortiz, Antonio Banderas, Arnold Schwarzenegger, Dolph Lundgren, Wesley Snipes, Randy Couture, Sylvester Stallone y Jason Statham en The Expendables 3 (Los Mercenarios 3) | Cordon Press

Para después decir su hija pequeña, Scarlett: "Es muy duro ver a mi padre pasar por otra operación dolorosa. Durante toda mi infancia él sufrió dolores. Hizo todo lo que pudo para superar el dolor y estar presente, pero no podía imaginar que en cada momento de vigilia estuvieras sufriendo".

Aunque, Stallone termina poniendo un toque de humor diciendo: "Si alguna vez necesitan una nueva versión de El jorobado de Notre Dame, estoy listo".