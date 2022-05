La actriz de 'Cosas de Casa' que ha asegurado que Jaleel White quiso pegarle en la serie: "Se volvió loco"

Parece que las tensiones entre Harriette Winslow y su molesto vecino Steve Urkel traspasaban la ficción de 'Cosas de Casa', y que también existían entre sus respectivos actores: JoMarie Payton y Jaleel White, que trabajaron en la mítica serie de los 90 durante 9 temporadas.

"Hubo una ocasión en la que quiso pegarme literalmente", ha desvelado la actriz estadounidense en una entrevista a ET, en la que culpa directamente a Jaleel White, que interpretaba al personaje más recordado por el público, Steve Urkel. "Le dije que no podíamos hacer una cosa grabando, que no lo permitirían las prácticas normales y él se empeñó", ha asegurado la actriz.

Jo Marie Payton y Reginald VelJohnson como Harriette y Carl Winslow en 'Cosas de Casa' | Warner Bros. Television

Además, ha concretado que se refería a un momento muy concreto, en un episodio de la última temporada titulado en inglés 'Original Gangsta Dawg'. Ha dicho que, llegados a cierto punto, Jaleel White perdió la compostura: "Comenzó a gritar, patalear y romper cosas, se volvió loco".

La actriz también recuerda que ella llegó a sentirse realmente aludida, y cuenta que no le hubiera importado tener una pelea física con su compañero de reparto: "Me dí la vuelta... Si el quería pelea, la iba a tener". Pero por suerte, reconoce, hubo alguien que les frenó. Fue Darius McCrary, que hacía de Eddie en la serie, y al que la actriz agradece que la parara en su momento.

Steve Urkel en 'Cosas de casa' | ABC

La mala relación de Jaleel White con el resto del reparto de 'Cosas de casa'

El actor que dio vida a Steve Urkel ya había comentado en su momento no se sintió del todo acogido, ni mucho menos cómodo, con los que fueron sus compañeros de reparto durante tanto tiempo. "No pensaban en la posibilidad de que me acabaran fichando", reconoció White a TV One, afirmando que su participación en la serie se pensó inicialmente como algo puntual y esporádico, y que cuando pasó a formar parte del elenco habitual, su presencia molestó a muchos de los actores que le acompañaban. En el vídeo de arriba tienes todos los detalles.

Jaleel White también ha contado cómo los responsables de la serie llegaron a hacerle llorar en una ocasión, al obligarle a ponerse un vestido amarillo para interpretar a Myrtle, la prima de Steve Urkel: "JoMarie y Reginald me hicieron saber que, como actores negros, no estaba haciendo ningún favor a nuestra carrera al ponerme aquel vestido".

