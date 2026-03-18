Zendaya vuelve a vestirse de novia con el look que llevó a los Oscar 2015 y reaviva los rumores de boda con Tom Holland

Zendaya ha vuelto a colocarse en el centro de la conversación sobre su supuesta boda con Tom Holland apenas un día después de bromear sobre los rumores en televisión. La actriz, de 29 años, ha aparecido en el estreno en Los Ángeles de su película con Robert Pattinson The Drama con un look que muchos han interpretado como una nueva pista sobre su situación sentimental.

Para la ocasión, la protagonista de Euphoria ha recuperado un vestido blanco de Vivienne Westwood que ya había lucido en los Oscar de 2015, apostando por un estilismo que evoca claramente una estética nupcial. Sin embargo, lo que más ha llamado la atención es el anillo que llevaba en el dedo anular, que muchos identifican como una posible alianza de boda.

Zendaya en el estreno de The Drama | Cordon Press

Zendaya en la gala de Los Oscar 2015 | Cordon Press

Este nuevo gesto llega después de que Zendaya respondiera públicamente a los rumores en Jimmy Kimmel Live!, donde se tomó con humor la situación y negó haber visto las imágenes falsas de su supuesta boda generadas con inteligencia artificial.

La elección del look no parece casual. Su estilista y amigo cercano, Law Roach, ha compartido una imagen antigua de Zendaya con ese mismo vestido acompañada del mensaje: "Algo antiguo", una frase tradicionalmente asociada a las bodas.

Roach, además, ya había sido protagonista en la historia tras asegurar el mes pasado que la actriz y Tom Holland se habían casado en secreto, unas declaraciones que desataron una oleada de especulaciones en redes sociales.

Desde que comenzaron su relación en 2023, Zendaya y Holland han mantenido su vida privada con discreción, lo que ha alimentado aún más el interés mediático en torno a cualquier posible paso importante en su relación.

Entre bromas, rumores y ahora nuevas imágenes que avivan las sospechas, Zendaya y Tom Holland siguen jugando al despiste, manteniendo en el aire una de las historias más seguidas del momento.