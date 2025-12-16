Zendaya deja de seguir a Tom Holland en Instagram y desata rumores de ruptura

Hace unos días se anunciaba el nuevo proyecto cinematográfico de Zendaya junto a Robert Pattinson, el cual fue presentado al público como una invitación de boda que al principio muchos seguidores confundieron con una imagen real.

Coincidiendo con esto, la actriz ha sorprendido a sus seguidores con un movimiento inesperado en Instagram: un reseteo total de su cuenta. Zendaya dejó de seguir a todo el mundo, un gesto que encendió las alarmas entre sus fans cuando comprobaron que, en ese "pack" de unfollow, también había entrado Tom Holland, su prometido.

La reacción no se hizo esperar y en cuestión de horas, las redes sociales se llenaron de comentarios, teorías y rumores que apuntaban a una posible ruptura entre una de las parejas más queridas de Hollywood.

Sin embargo, no es la primera vez que la actriz de Euphoria hace una limpieza radical de su cuenta siguiendo el mismo modus operandi: dejando de seguir a todos sin excepciones.

De hecho, el medio VT ha salido al paso del revuelo con un mensaje tranquilizador que recogía Metro UK: "La decisión de Zendaya de dejar de seguirlo en Instagram ha causado pánico entre los fans, pero ha resultado ser solo un reinicio rutinario de la cuenta, no una ruptura con Tom Holland".

Tom Holland y Zendaya | Gtres

"La pareja se mantiene firme, reservada y tranquila; internet solo necesita respirar", añadía para finalizar el comunicado.

Zendaya y Tom se conocieron en el rodaje de SpiderMan y, tras años de rumores, confirmaron su relación en 2021. Desde entonces han optado por llevar su historia de amor con la máxima discreción, alejados del ruido mediático y compartiendo muy poco de su vida privada en redes sociales.