Los tributos de Priscilla Presley y Riley Keough a Lisa Marie un año después de su muerte: "En los brazos de tu padre"

Lisa Marie Presley acudió a los Globos de Oro de 2023 y nadie podía presagiar que tres días después fallecería por una obstrucción intestinal. En la gala pudo apoyar junto a su madre, Priscilla, a Austin Butler por su interpretación en Elvis.

Su muerte conmocionó a Hollywood, con nombres como Tom Hanks, John Travolta o su exmarido, Nicolas Cage, consternados.

Una de las más afectadas fue, sin duda, su hija, Riley Keough, quien se despidió de su madre con una desgarradora carta.

Tras ello, se vino una batalla legal por su testamento entre su madre y su hija que finalmente se resolvió en favor de la protagonista de Daisy Jones and The Six. Abuela y nieta hicieron las paces y ahora se han unido para recordar a Lisa Marie justo un año después de su muerte.

La actriz publicó en Instagram una tierna foto de ambas cuando ella era una niña y, con un simple corazón, dejaba evidencia de que las palabras sobraban para transmitir el amor que sentía por ella.

Por su parte, la exmujer de Elvis le dedicó el siguiente mensaje: "Hoy es un día muy solemne. Ha pasado un año desde tu fallecimiento y no pasa un día en el que no piense en ti y te eche de menos. Descansa en paz, Lisa. Ahora estás en los brazos de tu querido padre. Sólo eso me da consuelo. Mamá".