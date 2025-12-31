Estrenos de cine del 1 de enero: Humor familiar con Abuela tremenda para endulzarnos el Año Nuevo

Abuela tremenda, comedia española e intergeneracional

Abuela tremenda, el primer largometraje de la cineasta madrileña Ana Vázquez (Élite, Olympo), conecta a tres generaciones de mujeres en una comedia coral protagonizada por Elena Irureta, Toni Acosta y la joven actriz Carla Pastor.

El cariño y los roces familiares entre una abuela, su hija y su nieta pondrán patas arriba sus vidas y, sin quererlo, mejorarán una relación inestable en esta cinta familiar que despliega un abanico temático y humorístico, donde la precariedad laboral se mezcla con las fiestas del pueblo, la ilusión infantil y la rebeldía en la tercera edad.

Les acompañan en el reparto Carlos Serrano (Sin cobertura), Santiago Alverú (Reina Roja), Gorka Aguinagalde (El cuarto pasajero), Kandido Uranga (Hil Kampaiak), Esperanza Elipe (Camera Café: la película), Ramón Ibarra (El hombre de las mil caras) y los niños Darío Moncloa, Adrián Gámiz y Sofía González. Producida por Atresmedia Cine junto a Feelgood Media y Kowalski Films.

La asistenta, un thriller psicológico sobre la violencia doméstica

Basada en la novela superventas de Freida McFadden, impulsada por la comunidad lectora de TikTok, la nueva película de Paul Feig es un thriller psicológico con toques de humor negro en el que Sydney Sweeney y Amanda Seyfried se alternan los roles de víctima y victimaria.

La historia sigue a una joven con graves problemas económicos que acepta un trabajo como empleada doméstica interna en la misteriosa mansión de una familia adinerada, donde quedará atrapada en una estructura de control que pone en riesgo su seguridad personal.

El médico II, una secuela mágica que se hace de rogar

Muy esperado es el estreno de esta secuela histórica de El médico, adaptación de la novela de Noah Gordon que vendió más de cinco millones de ejemplares en España, y que continúa una epopeya histórica protagonizada por Tom Payne bajo la dirección de Philipp Stölzl.

Ambientada en Londres en el siglo XI, la saga incorpora a intérpretes conocidos por Juegos de Tronos y se adentra en intrigas palaciegas, nuevas aventuras médicas y la búsqueda de curas imposibles por parte de un médico capaz de predecir la muerte.

Rondallas, música gallega y talento multipremiado

Un pueblo marinero gallego intenta recuperar la ilusión en Rondallas, la nueva película de David Sánchez Arévalo que narra el reencuentro musical de una agrupación tradicional tras el trágico naufragio que marcó a toda una comunidad.

Ancianos y niños forman parte de esta rondalla encabezada por el triple ganador del GoyaJavier Gutiérrez, junto a un amplio elenco que da vida a una emotiva comedia dramática sobre la memoria colectiva y la esperanza.

Los guardianes del diente mágico, animación para romper prejuicios

La rebeldía también se abre paso en esta película de animación donde una joven hada de los dientes descubre un mundo más allá de su sociedad aislada tras conocer a un duende científico y a un trol entrañable.

El trío protagoniza una aventura colorida y épica dirigida por Michael Jonshon, producida por Rebellion Animation y centrada en un mensaje claro: el poder de la amistad frente a los prejuicios.