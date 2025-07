Vanessa Hudgens, embarazada de nuevo: La actriz de High School Musical espera su segundo hijo junto a Cole Tucker

Vanessa Hudgens y su marido Cole Tucker han anunciado en redes sociales que están esperando a su segundo hijo. Exactamente un año después de dar la bienvenida al primero, la actriz y el jugador de béisbol, han querido sorprender a todos con esta feliz noticia.

"¡Segunda ronda!", escribe la actriz que interpretó a Gabriella Montez en High School Musical en el post de Instagram, donde podemos ver diferentes fotografías de la pareja posando muy feliz, con una sonrisa, y los dos vestidos de color blanco. Además, el look de Vanessa, bastante bohemio, ya deja ver su 'baby bump'.

Por el momento no se sabe de cuántos meses está embarazada, pero por las imágenes que han publicado, no nos extrañaría que el bebé llegue antes de que acabe el año. Tampoco han revelado si será niño o niña, para su primer hijo, no quisieron hacer ningún 'gender reveal' y tampoco comunicaron el sexo con antelación.

La publicación de Instagram donde anuncian su segundo embarazo se ha llenado de comentarios y mensajes de cariño de muchos amigos y compañeros, como es el caso de las actrices Ashley Benson, Sarah Hyland, Demi Lovato y Rachel Zegler; o su hermana Stella Hudgens.

El primer hijo de la pareja

Esta noticia llega casi exactamente un año después del nacimiento de su primer hijo, que llegó al mundo en julio de 2024. Vanessa Hudgens y Cole Tucker se casaron en diciembre de 2023 en una celebración íntima y familiar en la selva maya y desde entonces han compartido muchos momentos felices y en pareja juntos.