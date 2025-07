Las deudas de Gene Hackman y su mujer complican (más aún) el reparto de su herencia millonaria

Gene Hackman y Betsy Arakawa fueron hallados sin vida en su domicilio a la edad de 95 y 65 años respectivamente. Las circunstancias de su muerte estremecieron al mundo y todavía hoy siguen saliendo a la luz conflictos en torno a este traumático acontecimiento.

La herencia del emblemático actor y su mujer engloba un patrimonio superior a los 80 millones de dólares; sin embargo, todavía no se ha asignado dicho testamento. Los beneficiarios siguen sin conocerse y, teniendo en cuenta los presuntos problemas familiares de Hackman con sus hijos, el proceso legal está lejos de concluir.

Gene Hackman y su mujer Betsy Arakawa | Gtres

Ahora, en medio de las polémicas personales, la asignación de la herencia se ha visto afectada por unas reclamaciones por parte de acreedores.

Según se afirma en unos documentos obtenidos por Us Weekly, existe una deuda de 98.345 dólares a causa de una tarjeta de crédito del banco Citibank. Pero eso no es todo: Bank of America reclama 4.329 dólares del patrimonio de Arakawa. Un total de 102.675 dólares pendientes de abonar.

Si bien es cierto que estas cantidades son poco en comparación a los más de 80 millones de dólares del patrimonio en cuestión, conviene señalar que sí se trata de un trámite más que se debe resolver para poder seguir adelante con la gestión de la herencia. La burocracia no se caracteriza por su rapidez y los beneficiarios de la pareja podrían tardar más de lo que ya se preveía en recibir el capital.

Betsy Arakawa murió por causas naturales el 11 de febrero, mientras que Gene Hackman, quien padecía Alzheimer, fallecía por una insuficiencia cardiaca tan solo siete días después.