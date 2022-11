Timothée Chalamet en 'Hasta los huesos' y otros caníbales que han sacudido la ficción

'Hasta los huesos' ('Bones and All' en su versión original) es la historia de amor caníbal de Luca Guadagnino ('Call me by your name') en la que repite con Timothée Chalamet como protagonista. Pero esto del canibalismo en el cine ya tiene una extensa historia.

Con 'Suspiria' (2018) como último estreno de Luca Guadagnino, una adaptación de la venerada cinta de Dario Argento, en la que el director italiano no escatimaba en escenas de terror grotescas, explícitas y sangrientas – aunque sin perder su elegancia y sentido estético- , la imaginación de los adeptos a esta faceta más oscura del hasta entonces luminoso director de 'Call me by your name' (2017), volaba.

¿Por dónde llevaría la historia de Maren y Lee? Dos jóvenes que se encuentran en su vida nómada se enamoran y sobrellevan juntos su naturaleza monstruosa: el deseo irrefrenable de comer carne humana.

Y sí, en la película hay de nuevo escenas explícitas y hay sangre, pero no, no hay terror. El canibalismo es en 'Hasta los huesos: Bones and All' el motor de la acción pero está en las antípodas del terror. Es un drama coming of age muy bien rodado, evocador e intenso, que seguro no decepcionará a los amantes del cine de Guadagnino pre 'Suspiria', pero sí a quienes fantaseaban con un festival caníbal con la estética del realizador italiano.

El tiempo dirá si Maren, Lee o Sully, el personaje más inquietante de 'Hasta los huesos: Bones and All', se convierten en iconos caníbales de ficción, como sí lo son otros personajes que comparten su afición por la carne humana.

Viene a la cabeza, cómo no, el Doctor Hannibal Lecter de 'El silencio de los corderos' (1991). Sir Anthony Hopkins ganó el óscar a Mejor Actor por este papel a pesar de que solo aparecía durante 24 minutos. Mas que suficientes para convertirle en un icono del cine y un filón para otras dos secuelas en las que Hopkins volvió a ponerse el traje del psiquiatra caníbal: 'Hannibal' (2010) centrada en sus "peripecias" de asesino en serie y dirigida por Ridley Scott. Curiosamente lo más icónico en la película no es el doctor sino una de sus víctimas, el sádico Mason Verger. Detrás de su espeluznante maquillaje estaba Gary Oldman. Lecter volvió a la pantalla de cine en ‘El dragón rojo’ (2002) y en ‘Hannibal: el origen del mal’ (2007), ya sin Hopkins, y en la que el actor francés Gaspard Ulliel ponía rostro a la época de juventud al célebre caníbal. Con el auge de las plataformas llegó en 2013 la serie 'Hannibal' (2013). El spin off del doctor y particular gourmet que en esta ocasión encarnó el magnífico Mads Mikkelsen. Tres temporadas, irregulares para algunos e imprescindibles para los acérrimos del personaje.

Hannibal Lecter | Defconplay

Sin embargo, últimamente hay un caníbal que está consiguiendo hacerle algo de sombra al doctor Lecter. Hablamos, claro, de Jeffrey Dahmer gracias a la serie de Netflix, protagonizada por Evan Peters y creada por Ryan Murphy. Diez episodios basados en la macabra persona del asesino en serie Jeffrey Dahmer, autor de 17 asesinatos de chicos jóvenes cuyos cuerpos desmembraba, comía y coleccionaba. La serie ha tenido un éxito enorme e inesperado para la plataforma, dado que no fue publicitada antes de su lanzamiento. Solo en algunos corrillos de frikis del terror se hablaba de esta serie en la que, supuestamente, Murphy huiría del retrato "glamuroso" del asesino para centrarse en las víctimas, la negligencia policial y el contexto racista y homófobo de la época. Además de esta ficción la plataforma también estrenó la serie documental de 3 capítulos 'Conversaciones con asesinos: Las cintas de Jeffrey Dahmer', a la que muchos espectadores de la primera han acudido en un afán de conocer más sobre el caso.

Evan Peters como Jeffrey Dahmer | Netflix

En la ficción Dahmer ya había sido protagonista de varias películas 'The Secret Life: Jeffrey Dahmer' (1993), ‘Dahmer, el carnicero de Milwaukee' (2002) o 'Mi amigo Dahmer' (2017), la última ficción antes del estreno de la serie, con Ross Lynch encarnando a un Dahmer adolescente. Esta película, que se puede ver en Filmin, tiene la particularidad retratar al personaje antes de cometer su primer crimen.

Menos mainstream pero igualmente icónica es el personaje de Justine (Garance Marillier), la postadolescente vegana y estudiante novata de veterinaria protagonista de 'Crudo' ('Raw') (2016). En su debut en el largo la genial Julia Ducournau (Palma de Oro en Cannes en 2021 por ‘Titane’) utilizó el canibalismo como metáfora de los cambios que experimenta Justine al salir de un entorno represivo y de sobreprotección y liberar su personalidad y apetitos. Una película feminista, de terror y con secuencias tremendamente explícitas y realistas que provocan el rechazo de alguno y el deleite de otros.

Si aún quedan ganas de devorar alguna otra película sobre canibalismo con menos enjundia dramática y más acción y gore ahí van más recomendaciones: 'The Green Inferno' (2013), de Eli Roth o la saga dosmilera Wong Turn, exploit caníbal de excursionistas que empezó con 'Km. 666' (2003) y a la que siguieron 'Km. 666 II: Camino sangriento' (2007), 'Km. 666 III: Camino sangriento 3' (2009), 'Camino sangriento 4: el origen' (2011) y que termina con 'Camino sangriento 5: Linaje Caníbal' (2012). De momento.