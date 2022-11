'Bones and All': Cancelada la alfombra roja de Timothée Chalamet en Milán por sus propios fans

'Bones and All' es el próximo gran proyecto de Timothée Chalamet. Tras arrasar en taquilla con 'Dune', el actor vuelve de nuevo a la gran pantalla con esta historia de amor un tanto terrorífica en la que ambos protagonistas son caníbales.

La película está dirigida por Luca Guadagnino, el mismo director con el que Chalamet trabajó en 'Call me by your name' y cuenta la historia de Lee (Timothée Chalamet) y Maren Yearly (Taylor Russell), dos amantes caníbales que emprenden un viaje por los Estados Unidos para encontrar al padre de la joven protagonista. Al mismo tiempo, se cuestionarán por qué tienen el deseo de matar y devorar a sus victimas, y puedes ver más en el avance de arriba.

El filme se estrenó en el Festival de Cine de Venecia, donde el actor apareció con un llamativo conjunto rojo con la espalda totalmente al descubierto. Durante la conferencia de prensa del evento, el actor confesó que "es un alivio interpretar a un personaje que no tiene esa necesidad por las redes sociales". En la misma rueda de presa el actor se mostró crítico a cómo se juzga a los jóvenes, "ser joven ahora, y ser joven siempre, solo puedo hablarle a mi generación, es ser juzgado intensamente".

Ahora, 'Bones and All' se ha estrenado en Space Cinema Odeon en Milán, donde el actor tenía previsto hacer una aparición pública, según Variety. Sin embargo, la masiva cantidad de fans del actor que había en el evento impidió que el actor pudiera presentarse en la alfombra roja. A pesar de haber una firme seguridad, las autoridades locales no pudieron afrontar la numerosa cantidad de seguidores que esperaban con ansias conocer a la joven estrella.

Además de la expectación que hay de ver este nuevo proyecto de Chalamet, es curiosa la similitud que no ha pasado desapercibida para nadie. Y es que Chalamet repite con Guadagnino, el mismo director con el que trabajó en 'Call Me By Your Name' junto a Armie Hammer, que ahora se enfrenta a multitud de acusaciones de violación, agresión sexual, y ojo, tendencias caníbales.

