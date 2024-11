El revuelo que ha formado Taylor Lautner sobre Crepúsculo por este trend de TikTok: "Al diablo con Edward"

Taylor Lautner, conocido por su interpretación de Jacob Black en la saga Crepúsculo, ha reavivado recientemente el debate entre "Team Edward" y "Team Jacob" con una broma en TikTok.

En un vídeo publicado en la cuenta personal del actor, Lautner ha participado en un trend de la plataforma que consiste en hacer una afirmación controvertida antes de "accidentalmente" voltear la cámara para revelar al autor.

En su versión, Taylor ha mostrado una escena de la boda entre Bella Swan (Kristen Stewart) y Edward Cullen (Robert Pattinson) de Amanecer - Parte 1, acompañada del texto: "Honestamente, al diablo con Edward. Bella debería haber terminado con Jacob". Luego, la cámara se ha volteado para mostrar al propio Lautner fingiendo sorpresa con el texto: "Oh no no no".

La publicación rápidamente se ha vuelto viral, acumulando casi 20 millones de "me gusta" en menos de 24 horas. Los seguidores de la saga han reaccionado con entusiasmo, con comentarios como: "No puedo creer que le he dado 'me gusta' antes de darme cuenta de quién lo ha publicado", "¡Él ha ganado este trend!", "Esto me ha alegrado el año", ha añadido otro.

Lautner ha respondido a algunos de estos comentarios con humor, demostrando su disposición a participar en las bromas relacionadas con su personaje.

La broma de Taylor Lautner no solo ha desatado risas, sino que también ha recordado el impacto cultural de Crepúsculo y su capacidad para seguir generando conversaciones apasionadas años después. Al final, parece que tanto el "Team Edward" como el "Team Jacob" pueden celebrar lo único que todos comparten: su amor por una saga que marcó a toda una generación.